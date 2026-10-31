பருத்தி இறக்குமதி மீது சுங்க வரி விலக்கு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிப்பு; சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்கள் பயனடையும்!
பருத்தி இறக்குமதி மீது சுங்க வரி விலக்கு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிப்பு; சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்கள் பயனடையும்!
ADDED : அக் 31, 2026 10:24 PM
ADDED : அக் 31, 2026 10:24 PM
புதுடில்லி: பருத்தி இறக்குமதிக்கான சுங்க வரி விலக்கை மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது. இதன்படி, நேற்றுடன் முடிவடைய இருந்த வரி விலக்கு, இந்தாண்டின் கடைசிவரை, அதாவது டிச., 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பொது நலன் கருதி இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நீட்டிப்பிற்காக கடந்த மே 30ம் தேதி வெளியிடப்பட்ட முந்தைய அறிவிப்பில் தகுந்த திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
உள்நாட்டு சந்தையில் பருத்தி தட்டுப்பாட்டை போக்கவும், ஜவுளி மற்றும் ஆடை உற்பத்தி நிறுவனங்களின் மூலப்பொருள் செலவை குறைக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வரி விலக்கு நீட்டிப்பால் ஜவுளி மற்றும் ஆயத்த ஆடை உற்பத்தியாளர்களுக்கு பருத்தியை குறைந்த செலவில் கொள்முதல் செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலும், உற்பத்திக்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பதற்கும் வழிவகுக்கும்.
குறிப்பாக, பருத்தியை மூலப்பொருளாக கொண்டு செயல்படும் சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்கள் இந்த நடவடிக்கையால் அதிகம் பயனடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.