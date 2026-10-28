‘சைபர்’ குற்றங்கள் என்பது ‘டிஜிட்டல்’ கொள்ளை குற்றவாளிகளுக்கு எந்த சலுகையும் தர முடியாது: உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்
‘சைபர்’ குற்றங்கள் என்பது ‘டிஜிட்டல்’ கொள்ளை குற்றவாளிகளுக்கு எந்த சலுகையும் தர முடியாது: உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்
UPDATED : அக் 28, 2026 09:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:54 PM
புதுடில்லி: சைபர் குற்றங்களை, ‘டிஜிட்டல்’ கொள்ளை என விமர்சித்துள்ள உச்ச நீதிமன்றம், போலி கணக்கு துவங்கி மோசடியில் ஈடுபட்ட இரு நபர்கள் மீதான 30 வழக்குகளை ஒன்றாக இணைக்க மறுத்துவிட்டது.
‘நாடு முழுதும் டிஜிட்டல் கைது என்ற பெயரில் நடக்கும் சைபர் குற்றங்களை ஒடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் தீவிரமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்’ என, உச்ச நீதிமன்றம் வலியுறுத்தி வருகிறது. அதன்படி, டிஜிட்டல் முறையில் நடக்கும் மோசடிகள் மற்றும் குற்றங்களை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், டிஜிட்டல் மோசடி தொடர்பாக இருவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், 12 மாநிலங்களில் அவர்களுக்கு எதிராக 30 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இந்த வழக்குகளை எல்லாம் ஒன்றாக இணைக்க கோரி குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவரும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இம்மனு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி மற்றும் வி.மோகனா அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளத்தை சேர்ந்த 81 வயது முதியவர் சேர்த்து வைத்த 1.90 கோடி ரூபாய் பணம், டிஜிட்டல் முறையில் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த பணம் உங்களின் போலி வங்கி கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் கைது போன்ற சைபர் குற்றங்களுக்கு உங்கள் நிறுவனத்தின் வங்கி கணக்கை பயன்படுத்த நீங்கள் முடிவு செய்துள்ளீர்கள். சைபர் குற்றம் என்பது டிஜிட்டல் கொள்ளை. இந்த குற்றத்தில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு நீதிமன்றத்தின் எந்த சலுகையும் வழங்க முடியாது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள், விசாரணையின் போக்கை தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றும் வகையில், இத்தகைய மனுக்களை தாக்கல் செய்கின்றனர். ஒருபோதும் இதனை அனுமதிக்க முடியாது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் வசதிக்காக பல மாநிலங்களில் பதிவான வழக்குகளை டில்லிக்கு ஏன் மாற்ற வேண்டும்? அப்படி மாற்றுவதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அலைக்கழிக்கப்படுவர்.
பாதிக்கப்பட்ட நபரின் பணம் ஹாங்காங் அல்லது பேங்காக்கிற்கு மாற்றப்பட்டிருந்தால், நீதி கேட்டு அவரை அங்கு செல்ல உத்தரவிட முடியுமா? இவ்வழக்கில் விசாரணை அமைப்புகளின் செயல்பாட்டை நீர்த்து போக செய்ய முடியாது.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவரும், தங்களது மனுக்களை வாபஸ் பெற்றுக் கொண்டனர். இந்த இருவர் மீதும் டில்லி, குஜராத், மஹாராஷ்டிரா, கேரளா உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களில் 30க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.