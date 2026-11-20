ஒடிசாவை மிரட்டும் அக்வான் புயல்: 3 லட்சம் பேர் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றம்; 47 ரயில்கள் ரத்து
ஒடிசாவை மிரட்டும் அக்வான் புயல்: 3 லட்சம் பேர் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றம்; 47 ரயில்கள் ரத்து
ADDED : நவ 20, 2026 07:17 AM
ADDED : நவ 20, 2026 07:17 AM
புவனேஸ்வர்: ஒடிசா மாநிலத்தை நோக்கி நகர்ந்து வரும் அக்வான் புயல், கோபால்பூர் அருகே உள்ள ஹரிபூர் பகுதியில் கரையைக் கடக்கவுள்ள நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.
புயல் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து ஒடிசா முதல்வர் மோகன் சரண் மாஜி, உயர் அதிகாரிகளுடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார். '' மாநில, மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மற்றும் மத்திய அரசுத் துறைகள் ஒருங்கிணைந்து, உயிரிழப்பு இல்லா இலக்கை எட்ட செயல்பட்டு வருவதாகவும், ஜெகநாதரின் ஆசியுடன் இந்த இலக்கு நிச்சயம் எட்டப்படும் என்றும் முதல்வர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்:
மாநிலத்தின் 20 மாவட்டங்களில் தீவிர முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மொத்தமுள்ள 9,341 புயல் நிவாரண முகாம்களில் 2,623 முகாம்கள் தற்போது செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன. பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்ட 4,170 கர்ப்பிணிப் பெண்களில், 1,317 பேருக்குப் பிரசவமாகி குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன.
நிலச்சரிவு அபாயம் உள்ள 6 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 941 கிராமங்களில் வசித்த மக்களும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். மீட்புப் பணிகளுக்காக 14 தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை, 60 மாநில பேரிடர் மீட்புப் படை, 216 தீயணைப்புப் படை மற்றும் 128 மரம் அறுக்கும் குழுக்கள் என மொத்தம் 418 குழுக்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளன. தொலைத்தொடர்பு துண்டிக்கப்படாமல் இருக்க 17 சேட்டிலைட் போன்கள் மற்றும் நடமாடும் டவர்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
ரயில்கள் ரத்து:
புயல் காரணமாக 47 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், 28 ரயில்களின் நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ஒடிசா கடற்பகுதியில் சிக்கியுள்ள ஆந்திர மீனவர்களை, இந்திய கடலோரக் காவல்படை உதவியுடன் பத்திரமாக கஞ்சம் மாவட்டத்திற்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. புரியில் கார்த்திகை விரதம் மேற்கொண்டுள்ள முதியவர்களின் பாதுகாப்பிற்குத் தனி கவனம் செலுத்துமாறு மாவட்ட கலெக்டருக்கு முதல்வர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.