ADDED : நவ 20, 2026 06:40 PM
புவனேஸ்வர்: ஒடிசாவின் கோபால்பூர் அருகே, ‘அக்வான்’ புயல் இன்று (நவ.,20) காலை கரையை கடந்தது. இதன் காரணமாக அம்மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது.
மத்தியமேற்கு வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், பின்னர் புயுலாக வலுப்பெற்றது. இதற்கு ‘அக்வான்’ என பெயரிடப்பட்டது. வடக்கு ஆந்திரா மற்றும் தெற்கு ஒடிசா இடையே கோபால்பூர் அருகே இன்று கரையை கடந்தது. அப்போது அதிகபட்சமாக மணிக்கு 90 கி.மீ., வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசியது. கரையை கடந்தபின் படிப்படியாக வலுவிழந்து, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியது. இதன் தாக்கத்தால் ஒடிசாவின் கஞ்சம், புரி உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களிலும், வடக்கு ஆந்திராவின் ஸ்ரீகாகுளம், விஜயநகரம் மாவட்டங்களிலும் பலத்த காற்றுடன் கன மழை பெய்தது. அதிகபட்சமாக கஞ்சம் மாவட்டத்தின் பத்ராபூரில் 21 செ.மீ., அளவுக்கு மழை பதிவானது.
ஒடிசாவில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடலோர பகுதிகளிலும், தாழ்வான இடங்களிலும் வசித்த 3.7 லட்சம் மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டனர். மேலும், மீட்புப் பணிகளுக்காக தேசிய மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்புப் படை மற்றும் தீயணைப்புத் துறையைச் சேர்ந்த 423 குழுக்கள் களமிறக்கப்பட்டன.
புயல் காரணமாக 69 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதோடு, கனமழையால், பாதிக்கப்பட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. தற்போதைய நிலவரப்படி, ஒடிசா மற்றும் ஆந்திராவில் பெரும் சேதங்களோ அல்லது உயிரிழப்புகளோ ஏற்படவில்லை என அந்தந்த மாநிலப் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை தெரிவித்துள்ளது.