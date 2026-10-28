அர்னாப் புயலால் ஏனாம் பகுதியில் பெரும் சேதம்: முதற்கட்ட அறிக்கை அரசுக்கு தாக்கல்
அர்னாப் புயலால் ஏனாம் பகுதியில் பெரும் சேதம்: முதற்கட்ட அறிக்கை அரசுக்கு தாக்கல்
ADDED : அக் 28, 2026 10:11 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:11 PM
புதுச்சேரி: ஏனாம் பகுதியில் அர்னாப் புயல் பாதிப்பு குறித்து முதல்கட்ட மதிப்பீட்டு அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஏனாம் பிராந்தியத்தில் கடுமையான சூறாவளிப் புயல் தாக்கியது. இப்புயலின்போது மணிக்கு 125 முதல் அதிகபட்சமாக 150 கி.மீ., வேகம் வரை பலத்த சூறாவளிக்காற்று வீசியது.
எனினும் மனித உயிரிழப்புகளோ அல்லது கால்நடைகளின் இறப்போ எதுவும் நிகழவில்லை என ஏனாம் பிராந்திய நிர்வாக அதிகாரி சிவ்ராஜ் மீனா புதுச்சேரி கலெக்டர் குலோத்துங்கனிடம் சமர்ப்பித்துள்ள முதற்கட்ட மதிப்பீட்டு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
இப்புயல் காரணமாக அப்பகுதியில் உள்ள உட்கட்டமைப்பு மற்றும் விவசாயத் துறைகளுக்கு பலத்த சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேளாண்மை துறையில் 101 ஏக்டர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நெற்பயிற்கள் முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளதுடன், 20க்கு மேற்பட்ட தென்னை மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்துள்ளன.
மேலும் கால்நடை பராமரிப்பு துறையின் கீழ் சுமார் 25 கால்நடைக் கொட்டகைகள் பகுதி அளவிலும், முழுமையாகவும் சேதமடைந்துள்ளன. மின்சார அமைப்புகளும் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளன. கிரிதம்பேட்டை, சாவித்திர நகர், தரியாலதிப்பா ஆகியே பகுதிகளை தவிர்த்து, ஏனாம் பிராந்தியத்தின் பிற இடங்களில் 35க்கு மேற்பட்ட உயர் அழுத்த மின் கம்பங்களும், 25 தாழ்வழுத்த மின் கம்பங்களும் முறிந்து விழுந்துள்ளன.
இரண்டு மின் மாற்றிகளும், 15 கிலோ மீட்டர் நீளத்திற்கான மின் கம்பிகளும் சேதமடைந்துள்ளன. இதனால் கடந்த 27ம் தேதி முதல் முன்னெச்சரிக்கையாக நிறுத்தப்பட்ட மின் விநியோகம் இன்னும் சீரமைக்கப்படாமல் தொடர்கிறது.
வருவாய்த் துறையின் முதற்கட்ட மதிப்பீட்டின்படி 60 குடிசை வீடுகள் பலத்த சேதமடைந்துள்ளன அல்லது இடிந்து விழுந்துள்ளன. இதுதவிர, 500-க்கும் மேற்பட்ட பிரமாண்ட மரங்கள் வீழ்ந்ததில் அரசு அலுவலகங்களின் காம்பவுண்ட் சுவர்கள் மற்றும் கட்டடங்களின் சில பகுதிகள் சேதமடைந்துள்ளன.
பல மீன்பிடி படகுகளும் சேதமடைந்துள்ளன. இருப்பினும் பலத்த காற்றின் காரணமாகப் படகுகளின் சேத மதிப்பை அதிகாரிகளால் உடனடியாகக் கணக்கிட முடியவில்லை.
சாலைகளில் மரங்களும், மின் கம்பங்களும் விழுந்து போக்குவரத்து முடங்கிய நிலையில், தீயணைப்புத்துறை, தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை, பொதுப்பணித்துறை மற்றும் மின்துறையினர் இணைந்து தீவிர மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டு பெரும்பாலான சாலைகளைச் சீரமைத்துள்ளனர்.
கனமழை காரணமாக தொலைத்தொடர்பு மற்றும் மொபைல் இணைப்புகள் பகுதியளவிலும், இணையதளச் சேவைகள் முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டும் உள்ளன. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கையின்படி அப்பகுதியில் மீண்டும் மழை மற்றும் பலத்த காற்று தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், சீரமைப்புப் பணிகள் தொடர்ந்து முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன.