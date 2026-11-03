ஆந்திராவில் கரையை கடந்தது ‘முரசு’ புயல் 2 பேர் பலி; 1.29 லட்சம் ஏக்கர் பயிர் சேதம்
ஆந்திராவில் கரையை கடந்தது ‘முரசு’ புயல் 2 பேர் பலி; 1.29 லட்சம் ஏக்கர் பயிர் சேதம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:06 PM
அமராவதி: வங்கக் கடலில் உருவான, ‘முரசு’ புயல், நேற்று அதிகாலை ஆந்திராவின் ஓங்கோல் அருகே நெல்லுார் மற்றும் நரசாப்பூர் இடையே முழுமையாக கரையை கடந்தது. இந்த புயலில், இரண்டு பேர் பலியானதாக மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.
மத்திய மேற்கு வங்கக் கடலில் நிலவிய, தீவிர புயலான முரசு, வடக்கு, வட மேற்கில் நகர்ந்து, நேற்று அதிகாலை, ஆந்திராவின் நெல்லுார் – நரசாப்பூர் இடையே கரையை கடந்தது.
இதையடுத்து, இந்த புயல் படிப்படியாக வலு விழந்தது. புயல், கரையைக் கடந்தபோது, மணிக்கு 100 முதல் 110 கி.மீ., வேகத்திலும், இடையே அதிகபட்சமாக மணிக்கு 120 கி.மீ., வேகத்திலும் பலத்த சூறாவளி காற்று வீசியதுடன் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. அதிகபட்சமாக பாபட்லாவில், 22 செ.மீ., பதிவானது.
இதன் காரணமாக, பிரகாசம், நெல்லுார், பாபட்லா ஆகிய மாவட்டங்களில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட மின் கம்பங்கள் அடியோடு சாய்ந்தன.
இதனால் பல கடலோரப் பகுதிகள் இருளில் மூழ்கின. சாலைகளிலும், குடியிருப்புப் பகுதிகளிலும் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் முறிந்து விழுந்ததால், போக்குவரத்து முடங்கியது.
இதேபோல், தண்டவாளங்களில் வெள்ளநீர் சூழ்ந்ததாலும், மின் கம்பிகள் அறுந்து விழுந்ததாலும் விஜயவாடா, ஓங்கோல், கூடுர் வழித்தடங்களில் ரயில்களின் இயக்கம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. இதுவரை 30க்கும் மேற்பட்ட ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆந்திராவின் விஜயவாடா, விசாகப்பட்டினம், திருப்பதி ஆகிய விமான நிலையங்களில் ஒட்டுமொத்தமாக 20க்கும் மேற்பட்ட விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
இதுதவிர, 1.29 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்ட நெல் உள்ளிட்ட பயிர்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கி சேதமடைந்தன. கடல் சீற்றம் மற்றும் பலத்த காற்றால், கடலோரப் பகுதிகளில் நிறுத்தி வைத்திருந்த நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட படகுகள் சேதமடைந்தன.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, புயல் கரையை கடக்கும் முன் தாழ்வான பகுதிகளில் வசித்த, 30 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பான முகாம்களுக்கு மாற்றப்பட்டனர்.
இதனால் பெரும் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. எனினும், இந்த புயலில் சிக்கி, இரண்டு பேர் பலியாகினர்.
போர்க்கால அடிப்படையில் விழுந்த மரங்களை அகற்றி, போக்குவரத்தையும் மின்சாரத்தையும் சீரமைக்கும் பணியில் தேசிய மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.