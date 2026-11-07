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தாதா லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கூட்டாளி அமெரிக்காவில் கைது

தாதா லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கூட்டாளி அமெரிக்காவில் கைது

ADDED : நவ 07, 2026 05:21 PM

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ADDED : நவ 07, 2026 05:21 PM

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மும்பை: பஞ்சாபை சேர்ந்த பிரபல தாதா லாரன்ஸ் பிஷ்னோயின் கூட்டாளி ஹாரி பாக்சர் அமெரிக்காவில் இன்று (நவ.,7) கைது செய்யப்பட்டார்.

தாதா லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் போதைப்பொருள் கடத்தல், ஆள்கடத்தல், கூலிப்படை சம்பவங்கள் போன்றவற்றை செய்து வந்தார். தற்போது குஜராத் மாநிலம், ஆமதாபாதில் உள்ள சபர்மதி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கான் வீட்டில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு, பஞ்சாப் பாடகர் சித்து மூஸ்வாலா படுகொலை உள்ளிட்ட வழக்குகளில் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய்க்கு தொடர்புள்ளது. இவரது கும்பலை பயங்கரவாதிகள் என கனடா மற்றும் அமெரிக்கா பட்டியலிட்டுள்ளது.

அங்கு கூலிப்படைகளை வைத்து காலிஸ்தான் தனி நாடு கோரும் நபர்களை கொல்வதாக கனடா மற்றும் அமெரிக்கா குற்றஞ்சாட்டுகிறது. இந்நிலையில், அமெரிக்காவில் இருந்து பிஷ்னோய் கும்பலை இயக்கி வந்ததாக கூறப்படும் ஹாரி பாக்சர் இன்று அந்நாட்டு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

இவர் பாலிவுட் நடிகரும், இயக்குனருமான ரோஹித் ஷெட்டி வீட்டில் நடந்த துப்பாக்கிச்சூட்டுக்கு பொறுப்பேற்றிருந்தார். மேலும் பல பாலிவுட் பிரபலங்களுக்கு சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் ஆடியோ செய்திகள் வாயிலாக மிரட்டல் விடுத்து வந்தார்.

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