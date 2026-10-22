குருவாயூர் கோவிலில் சுவாமி தரிசனத்துக்கு நவ., 1 முதல் தினமும் ‘ஆன்லைன்’ முன்பதிவு
குருவாயூர் கோவிலில் சுவாமி தரிசனத்துக்கு நவ., 1 முதல் தினமும் ‘ஆன்லைன்’ முன்பதிவு
UPDATED : அக் 22, 2026 06:28 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:24 PM
UPDATED : அக் 22, 2026 06:28 PM ADDED : அக் 22, 2026 06:24 PM
பாலக்காடு: குருவாயூர் கிருஷ்ணன் கோவிலில், சுவாமி தரிசனம் செய்ய, ‘ஆன்லைன்’ மூலம் முன்பதிவு செய்யும் நடைமுறை வரும் நவ., 1-ம் தேதி முதல் அனைத்து நாட்களிலும் நடைமுறைப்படுத்த கோவில் நிர்வாகம் தீர்மானித்துள்ளது.
இது குறித்து குருவாயூர் கிருஷ்ணன் கோவில் நிர்வாக குழு தலைவர் கோபிநாத் கூறியதாவது:
கோவிலில், செவ்வாய், வியாழன், சனி ஆகிய நாட்களில் ஆன்லைன் செயலி வாயிலாக, முன்பதிவு செய்து, கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கான, ‘விர்ச்சுவல் வரிசை’ முறை கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த வசதி வரும் நவ., 1-ம் தேதி முதல் அனைத்து நாட்களிலும் முழுமையாக நடைமுறைக்கு வருகிறது. ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக, 2,400 பக்தர்கள் வரை இந்த முன்பதிவு முறையில் அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர்.
‘விர்ச்சுவல் வரிசை’ முறைக்கான ஒவ்வொரு முன்பதிவுக்கும், ரூ. 25 கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட உள்ளது. ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யும் பலர் உரிய நேரத்தில் தரிசனத்திற்கு வராததால், மற்ற பக்தர்களின் தரிசன வாய்ப்பு வீணடிக்கப்படுவது நிர்வாகத்தின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது.
இத்தகைய தேவையற்ற, போலி முன்பதிவுகளை தடுக்கும் நோக்கிலேயே இக்கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. ஒரு முன்பதிவின் வாயிலாக, அதிகபட்சமாக 6 பக்தர்கள் வரை இணைத்து பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
ஒவ்வொரு மாதமும், 25-ம் தேதி முதல், அடுத்த மாதத்திற்கான தரிசன முன்பதிவு தொடங்கும். குருவாயூர் தேவஸ்சத்தின், https://guruvayurdevaswom.in/#/login என்ற இணையதளத்தில் தரிசனத்துக்கு முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.