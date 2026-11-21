இதயத்தில் ரத்தநாள ஆபரேஷன்: ரோபோவை பயன்படுத்தி சாதனை
இதயத்தில் ரத்தநாள ஆபரேஷன்: ரோபோவை பயன்படுத்தி சாதனை
UPDATED : நவ 21, 2026 06:05 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:57 PM
புதுடில்லி: இந்திய மருத்துவத் தொழில்நுட்பத் துறையில் புதிய மைல் கல்லாக, உலகிலேயே
முதன்முறையாக இரட்டை கன்சோல் மற்றும் ஐந்து ரோபோடிக் கரங்கள் கொண்ட
தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, துடித்துக் கொண்டிருக்கும் இதயத்தில்
ரத்த நாள மாற்று அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக நடந்தது.
ஹரியானா மாநிலம், குருகிராமில் உள்ள மெடாண்டா மருத்துவமனையில்,
இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட எஸ்.எஸ்.ஐ., மந்த்ரா ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை
கருவி மூலம், இந்தச் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. மெடாண்டா மருத்துவமனையின் டாக்டர் நிதின் குமார் ராஜ்புத், ஜெய்ப்பூர்
மணிப்பால் மருத்துவமனையின் தலைமை இதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்
லலித் மாலிக் ஆகியோர், ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் சுதிர் ஸ்ரீவஸ்தவா மேற்பார்வையில் இந்த அறுவை
சிகிச்சையை மேற்கொண்டனர்.
இரண்டு தனித்தனி கட்டுப்பாட்டு கன்சோல்கள் மூலம் மருத்துவர்கள்
ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு, ஐந்து ரோபோடிக் கரங்களையும் ஒரே நேரத்தில்
பயன்படுத்தி அறுவை சிகிச்சையைச் செய்தனர்.
இந்த முறையில் மார்பு பகுதியைத் திறக்காமல், சிறிய துளைகள் வழியாக அறுவை
சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும், இதயம் தொடர்ந்து துடித்துக்
கொண்டிருக்கும்போதே ரத்த நாள மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுவதால்,
இதயம் மற்றும் நுரையீரல் செயல்பாட்டைத் தற்காலிகமாக மேற்கொள்ளும்
இயந்திரத்தின் உதவி தேவையில்லை.
மெடாண்டா மருத்துவமனைத் தலைவர் டாக்டர் நரேஷ் ட்ரெஹான் கூறுகையில்,
'இந்தியாவில் இதய சிகிச்சைத் துறையில் புதுமையான தொழில்நுட்பங்களை
பயன்படுத்துவதில் இந்தச் சாதனை முக்கிய முன்னேற்றம்' என்றார்.
எஸ்.எஸ்.ஐ., இன்னவேஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் டாக்டர் சுதிர்
ஸ்ரீவஸ்தவா, 'இந்தியாவில் இக்கருவியை தயாரித்து உலகிற்கு வழங்குவோம்' என்ற
நோக்கத்தின் அடிப்படையில், இந்தச் சாதனை இந்திய மருத்துவத்
தொழில்நுட்பத்தின் திறனை உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டுவதாக தெரிவித்தார்.