மூன்று மாடி கட்டடம் இடிந்த விபத்தில் பலி எண்ணிக்கை 4 ஆக அதிகரிப்பு
மூன்று மாடி கட்டடம் இடிந்த விபத்தில் பலி எண்ணிக்கை 4 ஆக அதிகரிப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 04:45 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:09 PM
புதுடில்லி: பழைய டில்லியில் மூன்று மாடி அடுக்குமாடி கட்டடம் இடிந்த விபத்தில் மேலும் இரண்டு உடல்கள் மீட்கப்பட்டன. இதையடுத்து, உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நான்காக அதிகரித்துள்ளது.
பழைய டில்லி ஹவுஸ் காஸி, அஜ்மீரி கேட் அருகே சாவ்ரி பஜார் சத்தாரா காலியில், சாவ்ரி பஜார் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே, கட்டப்பட்டு வந்த மூன்று மாடி கட்டடம், 5ம் தேதி காலை 9:45 மணிக்கு திடீரென இடிந்து விழுந்தது. விபத்து ஏற்பட்ட நேரத்தில் அங்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்த தொழிலாளர்கள் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கினர்.
தகவல் அறிந்து, தேசிய மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்பு படையினர், போலீஸ் மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து வந்தனர். இடிபாடுகளை அகற்றும் பணி மிக பாதுகாப்புடன் நடத்தப்பட்டது.
முதல் நாள் மீட்பு பணியில், கிஷோரி,40, சஞ்சீத்,45, ஆகிய இருவர் உடல்கள் மீட்கப்பட்டன. காயம் அடைந்த நிலையில், சகதேவ் சவுத்ரி,25, பிரோஸ்,37, மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
இடிபாடுகளை அகற்றும் பணி மூன்றாவது நாளாக இன்றும் (நவ.,7) தொடர்ந்தது. பங்கஜ் சர்மா, 40, மற்றும் ஒருவர் என இரண்டு உடல்கள் நேற்று மீட்கப்பட்டன. இரு உடல்களும் லோக் நாயக் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. பீஹார் மாநிலம் ககாரியா மாவட்டம் ஹனுமான் நகர் கிராமத்தை சேர்ந்த பங்கஜ் சர்மா, டில்லியில் தங்கி, கட்டுமான வேலை செய்து வந்தார்.
இந்த விபத்தில் பலியானோர் எண்ணிக்கை, நான்காக உயர்ந்துள்ள நிலையில், இடிபாடுகளை அகற்றும் பணி தொடந்து நடந்து வருகிறது. விபத்து ஏற்பட்ட போது, 15 தொழிளார்கள் பணியில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
மாநகராட்சி அனுமதி பெறாமல், 50 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் மூன்று மாடி கட்டடம் கட்டப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. கட்டுமானம் மூன்றாவது தளம் வரை உயர்ந்திருந்த நிலையில், கான்கிரீட் கூரை அமைக்கும் போது மொத்த கட்டடமும் இடிந்துள்ளது.
கடந்த ஜூன் மாதம் 15ம் தேதி, ஹவுஸ் காஸி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர், மாநகராட்சியின் சிட்டி சதர் பஹார்கஞ்ச் மண்டல அதிகாரிக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில், 'பர்கான் என்பவர் அனுமதி இல்லாமல் மூன்று மாடி கட்டடம் கட்டி வருகிறார். ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என கூறியிருந்தார். ஆனால், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அதைக் கண்டுகொள்ளவில்லை.
இந்நிலையில், கட்டடம் இடிந்து விழுந்தது குறித்து, பர்கான் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, அவரை தேடி வருகின்றனர்.