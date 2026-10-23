ரஷ்யா மீதான தடையை நீக்கும் முடிவு போர் தீவிரத்தையே அதிகரிக்கும்: உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கவலை
ரஷ்யா மீதான தடையை நீக்கும் முடிவு போர் தீவிரத்தையே அதிகரிக்கும்: உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கவலை
UPDATED : அக் 23, 2026 07:54 PM
ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM
கீவ்: ரஷ்யா மீதான பொருளாதார தடைகளை அமெரிக்கா நீக்குவது என்ற முடிவு அதன் போர் தீவிரத்தை அதிகரிக்குமே தவிர குறைக்காது என்றும், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கும், தனக்குமான கருத்து வேறுபாடு தனிப்பட்டவை அல்ல என்றும் உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்.
கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையேயான போர் நான்கரை ஆண்டுகளைக் கடந்து நீடித்து வருகிறது. உக்ரைன் உடனான போரை நிறுத்துமாறும், ரஷ்யாவுக்கு உதவும் நாடுகளுக்கு கூடுதல் வரியையும் விதித்த அமெரிக்கா தற்போது ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுத்திருப்பது உக்ரைனுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஈரான் போரால் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கப்பட்டதையடுத்து, உலக நாடுகளுக்கான எரிபொருள் ஏற்றுமதி பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அமெரிக்காவும் தப்பவில்லை. அமெரிக்காவில் சமீபகாலமாக எரிபொருள் தட்டுப்பாடு குறிப்பாக டீசல் தட்டுப்பாட்டால் விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த விலை உயர்வை சமாளிக்க, ரஷ்யாவிடம் இருந்து லட்சக்கணக்கான டன் டீசல் இறக்குமதி செய்ய அமெரிக்கா ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது. இதற்காக ரஷ்யா மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த சில பொருளாதார தடைகளை தற்காலிகமாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் நீக்கியுள்ளார்.
இதுகுறித்து உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கூறியதாவது:
போர் நடந்து வரும் வேளையில், ரஷ்யாவுக்கு பொருளாதார தடைகளில் விலக்கு அளிப்பது என்பதும், எரிபொருள் வர்த்தகம் வாயிலாக பணத்தை வழங்குவதும் புடினுக்கான பரிசாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இது, டீசல் ஒப்பந்தம் மற்றும் தடைகள் நீக்கம் என்பதுடன் நின்றுவிடாது. இது எதிர்காலத்தில் மேலும் பல தடைகளை தளர்த்துவதற்கான முதல்படியாக அமைந்து விடும்.
ரஷ்ய அதிபருக்கு ஊக்கமளித்து, போரை மேலும் நீட்டிக்கவே இது வழிவகுக்கும். புடின் மீதான என் நிலைப்பாடு மிகவும் தெளிவாகவே உள்ளது. இதனால் ஏற்பட்டுள்ள கருத்துவேறுபாடு அதிபர் டிரம்புக்கும் எனக்கும் இடையேயான தனிப்பட்ட விஷயமல்ல. நிச்சயமாக ரஷ்யா மீதான தடையை நீக்குவதை நான் எதிர்க்கிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.