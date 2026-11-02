அயோத்தி ராமர் கோயிலில் தீபத் திருவிழா: ஒரு லட்சம் அகல் விளக்குகள், 1,000 தன்னார்வலர்களுடன் கோலாகல ஏற்பாடுகள்
அயோத்தி ராமர் கோயிலில் தீபத் திருவிழா: ஒரு லட்சம் அகல் விளக்குகள், 1,000 தன்னார்வலர்களுடன் கோலாகல ஏற்பாடுகள்
ADDED : நவ 02, 2026 06:59 AM
அயோத்தி: அயோத்தியில் உள்ள ஸ்ரீ ராம ஜென்மபூமி தீர்த்த தியத்ரா வளாகத்தில் தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஒரு லட்சம் அகல் விளக்குகளைக் கொண்டு ஒளிரச் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. உத்தரப்பிரதேச அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, இந்தத் தகவலும் ஏற்பாடுகளும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
கோயில் அறக்கட்டளையின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, ஓய்வுபெற்ற ஏர் மார்ஷல் ஜிதேந்திர மிஸ்ரா மற்றும் செயலாளர் ஜெகதீஷ் ஆபிலே ஆகியோர் தலைமையில் சனிக்கிழமையன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இந்த தீபத் திருவிழாவுக்கான செயல் திட்டம் இறுதி செய்யப்பட்டது. இதில் பல்வேறு ஏற்பாடுகளைக் கவனிக்கும் முக்கியத் தன்னார்வலர்களும் கலந்துகொண்டனர்.
சிறப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் விளக்குகள் விபரம்:
தன்னார்வலர்கள் பாதுகாப்பு: உத்தரப்பிரதேச காவல்துறை மற்றும் மத்தியப் பாதுகாப்புப் படையின் உதவியுடன், சுமார் 1,000 தன்னார்வலர்கள் கோயில் வளாகம் முழுவதும் அகல் விளக்குகளை ஏற்றுவார்கள்.
பகுதிகளாகப் பிரிப்பு: இந்த வளாகம் 5 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் தனித்தனி குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன. அடுத்த 5 நாட்களுக்குள் அனைத்து ஆயத்தப் பணிகளும் நிறைவடையும்.
விளக்குகள் ஏற்றப்படும் பகுதிகள்
கோயில் வளாகம், கிரீன் ஹவுஸ் மற்றும் யாகசாலைப் பகுதிகள், மற்றும் குபேர் திளா, சப்தமண்டபம், ஷேஷாவதார கோயில், ஹுதாத்மா நினைவிடம் மற்றும் பஞ்சவதி ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய மண்டலத்தில் 60,000 விளக்குகளும், வருவாய் தரிசனப் பாதை, யாத்ரீகர் வசதி மையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் யாத்ரீகர் சேவை மையம், அங்கத் திளா, சீதா சமையலறை மற்றும் ராமானந்தாச்சார்யா வாயில் பகுதிகளில் 27,000 விளக்குகளும். ஸ்ரீ ராம ஜென்மபூமி பாதை, தரிசனப் பாதை, சிங் துவார் மற்றும் சரண் பாதூகா பகுதியில் 13,000 விளக்குகளும் ஏற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது
முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் தலைமையின் கீழ், அயோத்தியின் கலாச்சார மற்றும் ஆன்மீக அடையாளத்தை உலக அரங்கில் உயர்த்துவதற்கான ஒரு முக்கிய விழாவாக இந்த தீபத் திருவிழா உருவெடுத்து வருவதாக அறக்கட்டளைத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் அனைத்துப் பணிகளும் முடிக்கப்படும் என்றும் ஊடக மேலாளர் சுபாஷ் சந்திர சிங் கூறினார்.