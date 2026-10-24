சாத் பூஜைக்கு தயாராகிறது முனாக் கால்வாய் டில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா ஆய்வு
சாத் பூஜைக்கு தயாராகிறது முனாக் கால்வாய் டில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா ஆய்வு
UPDATED : அக் 24, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:44 PM
புதுடில்லி: “சாத் பூஜைக்கு முன்னதாக, முனாக் கால்வாயில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்து முடிக்கப்படும்,” என, முதல்வர் ரேகா குப்தா கூறினார்.
பூமியில் அனைத்து உயிர்களுக்கும் ஆற்றலையும் ஒளியையும் தரும் சூரிய பகவானுக்கு நன்றி செலுத்துவதே சாத் பூஜையின் முக்கிய நோக்கம். இந்த ஆண்டுக்கான சாத் பூஜை நவம்பர் 13ம் தேதி தொடங்கி 16ம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் நடக்கிறது.
சாத் பூஜையை முன்னிட்டு, டில்லி, ஷாலிமர் பாக் பகுதியில் அமைந்துள்ள முனாக் கால்வாயில் நடக்கும் சீரமைப்பு பணிகளை, முதல்வர் ரேகா குப்தா நேற்று ஆய்வு செய்தார். முனாக் கால்வாயை விரைவாக சீரமைத்து, அழகுபடுத்தும் பணிகளை குறித்த காலத்துக்குள் முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். மின்விளக்குகள் பொருத்துதல் மற்றும் துாய்மைப் பணிகளையும் மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தினார்.
ஆய்வுக்குப் பின், நிருபர்களிடம் ரேகா குப்தா கூறியதாவது:
சாத் பூஜைக்காக, முனாக் கால்வாயில் வழிபாட்டு படித்துறைகள் அமைக்கும் பணி, போர்க்கால அடிப்படையில் நடந்து வருகிறது. சாத் பூஜை தொடங்குவதற்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே, இந்தப்- பணிகளை முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். பக்தர்கள் துாய்மையான சூழலில், முழு நம்பிக்கையுடனும், பக்தியுடனும் வழிபாடு செய்ய முடியும்.
இந்தப் பகுதியில் மரக்கன்றுகள் நடும் பணிகளும் நடக்கிறது. முனாக் கால்வாயின் ஒட்டுமொத்த தோற்றம் மற்றும் இடவசதி ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு, திட்டமிட்டு மரக்கன்றுகள் நடப்படுகின்றன. அசுத்தமாகவும், குப்பைகள் நிறைந்தும் கிடந்த முனாக் கால்வாய், தற்போது துாய்மையான, அழகான, நேர்த்தியான இடமாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது.
முனாக் கால்வாய் பகுதியில் தினமும் குப்பைகளை அகற்றி, துாய்மையாக பராமரிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. எந்தச் சூழலிலும் சாலைகளிலோ அல்லது நடைபாதைகளிலோ குப்பைகள் தேங்கக்கூடாது. துர்நாற்றம் வீசும் வகையிலோ அல்லது முறையற்ற விதத்திலோ கழிவுகள் தேங்கிக் கிடக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
வடமாநில மக்கள் தமிழகம் உட்பட நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இடம்பெயர்ந்து பரவியுள்ளதால், சென்னை, சேலம் போன்ற தமிழகத்தின் பல நகரங்களில் வசிக்கும் வட இந்தியர்கள் சாத் பூஜையை விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகின்றனர்.