கைதுக்கு முன் 24 மணி நேரத்திற்கு மேலாக அடைத்து வைக்கப்பட்டவருக்கு ஜாமின்: டில்லி கோர்ட் உத்தரவு
கைதுக்கு முன் 24 மணி நேரத்திற்கு மேலாக அடைத்து வைக்கப்பட்டவருக்கு ஜாமின்: டில்லி கோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : நவ 21, 2026 04:34 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:28 PM
புதுடில்லி: முறையான கைதுக்கு முன்பாக, ஒருவரை 24 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சுங்கத்துறை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்ததை சுட்டிக்காட்டி, அவருக்கு ஜாமின் வழங்கி டில்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சோயப் நவாப் கான் என்பவரும், அவருடன் மேலும் இருவரும் ஹாங்காங்கில் இருந்து வியட்நாம் வழியாக, கடந்த செப்., 25ம் தேதி இரவு, டில்லி இந்திராகாந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தனர். மூன்றாவது முனையத்தில் இருந்து இரவு 11:00 மணியளவில் வெளியேறிய கானின் உடமைகளை சோதனையிட்ட போதுனா ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான, பத்து ட்ரோன்கள், அவற்றுக்கான ரிமோட்கன்ட்ரோல்கள் மற்றும் அவற்றின் உதிரி பாகங்கள் இருந்தன. அத்துடன் ஒரு ஐபோனும் இருந்தது. அவற்றை, சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். கானின் உடமைகளில் ட்ரோன்களும், இன்னொரு பயணியின் உடமைகளில் அவற்றின் உதிரிபாகங்களும் இருந்தன. இந்த ட்ரோன்கள் ராணுவ தரத்திலான ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்கள் என்று தரம்பிரிக்கப்பட்டு, அவற்றை இறக்குமதி செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, சோயப் கான் மீது செப்., 27 ம் தேதி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, அவர் கைது செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். தன்னை ஜாமீனில் விடுவிக்கும் படி கான் சார்பில் தாக்கல் செய்த மனுவை, அக்., 27 ம் தேதி மாஜிஸ்டிரேட் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதை எதிர்த்து டில்லி கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் கான் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
முறையான கைது நடவடிக்கைக்கு முன்பாக, ஒருவரை 24 மணி நேரத்திற்கு மேல் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்ததை சுட்டிக்காட்டி, கானுக்கு ஜாமின் வழங்கி, நீதிபதி சவுரப் பிரதாப் சிங் லலேர் உத்தரவிட்டார்.
உத்தரவில் நீதிபதி கூறியிருப்பதாவது:
விமான நிலையத்திற்கு வந்த பயணியிடம், உடைமைகளைச் சரிபார்ப்பதற்காகவும், தேவையான நடைமுறைகளை முடிப்பதற்காகவும் ஒருவரைத் தடுத்து நிறுத்தி, சிறிது காலம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது அனுமதிக்கத்தக்கதுதான். ஆனால், கான் வந்தடைந்த, 25ம் தேதி இரவு முதல் 27-ம் தேதி காலை வரை, அவரைத் தொடர்ந்து கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்து, அதன் மூலம் கைது நடவடிக்கையையும், அதனுடன் தொடர்புடைய அரசியலமைப்புப் பாதுகாப்புகளையும் தள்ளிப்போடுவது சட்டப்படி அனுமதிக்கப்படாது,
கைது செய்யப்பட்ட ஒருவரை, 24 மணி நேரத்திற்குள் அருகிலுள்ள நீதிபதி அல்லது மாஜிஸ்டிரேட் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்று அரசியலமைப்பு சட்டம் கூறுகிறது. ஒருவர், ஒரு துறையின் அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டின் மூலம் தனது சுதந்திரத்தை இழக்கும் தருணத்திலிருந்தே, கைது நடவடிக்கை அமலுக்கு வருகிறது. முறையான கைது என்று அதிகாரப்பூர்வமாகப் பதிவு செய்யப்படும் தருணத்திலிருந்து மட்டும், இது தொடங்குவதல்ல.
விசாரணை என்ற பெயரிலோ அல்லது அலுவலக வளாகத்தில் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தைக் கூறியோ, ஒருவரை நீண்ட காலம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துவிட்டு, தங்களுக்கு வசதியான நேரத்தில், முறையான கைது என்று பதிவு செய்வது ஏற்கத்தக்கதல்ல. இது, அந்த நபர், 24 மணி நேரத்திற்குள், நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்ற சட்ட விதியைத் தவிர்ப்பதற்குச் சமம்.
விண்ணப்பதாரர்: , இரவில் இமிகிரேஷன் பகுதியைத் தாண்டியபோதே, நடைமுறையில் பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தார். ஆனால் செப்., 27-ம் தேதி தான் அவர் முறையாகக் கைது செய்யப்பட்டு, நீதிபதி முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளார். இந்தத் தாமதம், அனுமதிக்கப்பட்ட கால அளவை விட, மிக அதிகம்.
சுங்கச் சட்ட விதிகளின்படி, ஒருவரைத் தடுத்து நிறுத்தி ஆய்வு செய்த பிறகு, அவரைக் கைது செய்வதற்கான அவசியமான, திருப்திகரமான காரணங்களை உருவாக்க இயலவில்லை என்றால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை விடுவிப்பதே சரியான நடவடிக்கையாக இருந்திருக்கும். விசாரணைக்குத் தேவைப்படும் பட்சத்தில், பிற்காலத்தில் அவரை மீண்டும் கைது செய்திருக்கலாம்.
முறையான கைது இன்றி, ஒருவரை நீண்ட காலம் தடுத்து வைப்பதும், அவரது சுதந்திரத்தைத் தொடர்ந்து கட்டுப்படுத்துவதும், அரசியலமைப்பின் 21-வது பிரிவில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள, தனிநபர் சுதந்திரம் எனும் அடிப்படை கொள்கைக்கும், 22-வது பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கும் எதிரானது.
‘சுங்க அலுவலகத்தில் ஓய்வெடுக்க விரும்புவதாகவும், மறுநாள் காலை விசாரணையில் பங்கேற்பதாகவும் கான், எழுத்துப்பூர்வமாகக் கோரிக்கை விடுத்திருந்ததார். அதனால், அவர் தொடர்ந்து சட்டவிரோதமான காவலில் வைக்கப்படவில்லை’ என்ற சுங்கத் துறையின் வாதத்தை ஏற்க முடியாது.
அந்தக் கோரிக்கைக் கடிதம் தட்டச்சு செய்யப்பட்டு, அதில் கான் கையொப்பம் மட்டுமே இடப்பட்டிருந்தது. அப்படியொரு கடிதம் இருந்ததாகவே வைத்துக்கொண்டாலும், முறையான கைது நடவடிக்கை ஏதுமின்றி, செப்., 25-ஆம் தேதி இரவு முழுவதும், மறுநாள் செப்., 26-ம் தேதி முழு நாளும், அன்றும் இரவு முழுவதும் ஒரு நபரின் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தைப் பறித்து வைத்திருப்பதை, இத்தகைய கோரிக்கை சட்டப்பூர்வமாக்க முடியாது.
அந்தக் கடிதத்தில் கையொப்பம் இடப்பட்டிருந்தாலும், அதை அடிப்படை உரிமைகளை, மனுதாரர் தாமாக முன்வந்து விட்டுக் கொடுத்ததாகக் கருத முடியாது. எனவே, ஒரு நபரை இவ்வளவு நீண்ட காலத்திற்கு நடைமுறை காவலில் வைத்திருக்க அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி அளிக்க முடியாது.
முறையான கைது நடவடிக்கை இல்லாமல், நீண்ட காலம் சிறைபிடித்து வைத்திருப்பதும், மாஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்துவதில் தாமதம் செய்ததும், அரசியலமைப்பை அப்பட்டமாக மீறும் செயல்.
எனவே, மனுதாரர் கானுக்குஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கான தனிநபர் பிணை மற்றும் அதே தொகைக்கான ஒரு நபர் ஜாமீன் அடிப்படையில் விடுவிக்கலாம். இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ள கருத்துகள் தற்காலிகமானவை; இந்த ஜாமீன் மனுவிற்கு மட்டுமே உரியவை.
இவ்வாறு உத்தரவில் நீதிபதி கூறியுள்ளாளர்.