திருநங்கையருக்கு மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்திற்கு டில்லி அரசு ஒப்புதல்
திருநங்கையருக்கு மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்திற்கு டில்லி அரசு ஒப்புதல்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:24 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:22 PM
புதுடில்லி: ‘ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா’ என்ற, மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் திருநங்கையர் சமூகத்தினரையும் சேர்ப்பதற்கு டில்லி அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம், ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்டுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான மருத்துவ காப்பீடு வசதி கிடைக்கும்.
இது குறித்து டில்லி அரசு அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
டில்லி, பா.ஜ., முதல்வர் ரேகா தலைமையில் நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இதன் மூலம், 5,000த்திற்கும் மேற்பட்ட திருநங்கையர் பயன்பெறுவர். நாடுமுழுவதும் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவுமனைகளில் பணம் செலுத்தாமல் சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இதில், 27 மருத்துவத் துறைகளின் கீழ் உள்ள 1,961 வகையான சிகிச்சை முறைகளை பெற முடியும்.
இத்திட்டத்திற்கு, 'ஆயுஷ்மான் பாரத்' திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு ஐந்து லட்சம் ரூபாயையும், டில்லி அரசு கூடுதலாக ஐந்து லட்சம் ரூபாயையும் வழங்கும். டெல்லியில் 5,656 திருநங்கையர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடையக்கூடும் என்று அரசு மதிப்பிட்டுள்ளது.
கடந்த 2011-ம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் பதிவு செய்யப்பட்ட 4,213 திருநங்கையர்களின் எண்ணிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த மதிப்பீடு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
திருநங்கையர் சமூகத்தினர் எதிர்கொள்ளும் மருத்துவச் செலவு சுமையைக் குறைப்பதையும், தரமான சுகாதார சேவைகளை அவர்கள் சமமாகப் பெறுவதை உறுதி செய்வதையுமே இத்திட்டத்தின் நோக்கம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகள், வருவாய்த் துறையிடம் உள்ள சரிபார்க்கப்பட்ட பட்டியலின் அடிப்படையில் கண்டறியப்படுவர். இந்தச் சலுகைகளைப் பெறுவதற்கு, விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் மாவட்டத்தின் மாவட்ட கலெக்டர் வழங்கிய, திருநங்கையர் அடையாளச் சான்றிதழை வைத்திருக்க வேண்டும் இந்தத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதன் மூலம், டில்லி அரசுக்கு ஆண்டுதோறும் 1.19 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவு ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.