குழந்தைகள் பராமரிப்பு இல்லங்களில் வளரும் இளைஞர்களுக்கு டில்லி அரசு வேலை வாய்ப்பு
குழந்தைகள் பராமரிப்பு இல்லங்களில் வளரும் இளைஞர்களுக்கு டில்லி அரசு வேலை வாய்ப்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 04:09 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:06 PM
புதுடில்லி: டில்லியில் உள்ள குழந்தைகள் பராமரிப்பு இல்லங்களில் வளர்ந்து, 18 வயதை எட்டிய இளைஞர்களுக்கு, டில்லி குழந்தைகள் உரிமைகள் பராமரிப்பு ஆணையத்தில் வேலை வாய்ப்பு வழங்க, டில்லி அரசு முன்வந்துள்ளது.
டில்லியில், பல்வேறு குழந்தைகள் பராமரிப்பு இல்லங்கள், பராமரிப்புக்கு பிந்தைய இல்லங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் சேக்கப்பட்டு, தற்போது, 18 வயதை எட்டிய இளைஞர்களுக்கு, ஆதரவளிக்கும் திட்டத்திற்கு, டில்லி அரசு 2026 – 27 நிதியாண்டில், 3.50 கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியது. குழந்தைகள் பராமரிப்பு இல்லங்களில் இருந்து முதிர்ந்த வாழ்க்கைக்கு செல்லும் இளைஞர்களுக்கு அரசின் தொடர் ஆதரவு தேவை என்பதை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களின் மறுவாழ்வு, சமூக நீரோட்டத்தில் அவர்களையும் இறைத்தல், பராமரிப்புக்கு பிந்தைய சேவை ஆகியவற்றிக்காக இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த இளைஞர்கள் பொருளாதார சுதந்திரத்தை அடைவதற்கும், உயர் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி, திறன் மேம்பாடு, வாழ்வாதாரம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கான பாதைகளை உருவாக்கவும் இத்திட்டம் வகை செய்யும்.
‘டில்லியில் இப்படிப்பட்ட முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுவது இதுவே முதல் முறை’ எனக்கூறிய அதிகாரிகள், இத்திட்டத்தின் மற்றொரு அம்சம் குறித்து கூறியதாவது:
டில்லியில் உள்ள குழந்தைகள் பராமரிப்பு இல்லங்கள் மற்றும் பராமரிப்புக்கு பிந்தைய இல்லங்களில் வளர்ந்து 18 வயதை எட்டும் இளைஞர்களுக்கு, டில்லி குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தில், எட்டு பணியிடங்களை வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. பராமரிப்பு இல்லங்களில் இருந்து வெளிவரும் இளைஞர்கள், சுதந்திரமான வாழ்க்கைக்கு மாறுவதற்கு உதவும் வகையில், இத்திட்டம் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து கடந்த 11ம் தேதி, டில்லி பா.ஜ., முதல்வர் ரேகா குப்தா தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட திட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்த முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கூட்டத்தில், தகுதியுள்ள இளைஞர்களை அரசு வேலை வாய்ப்புகளுடன் இணைப்பு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில், டில்லி குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்திலும் வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது குறித்து முடிவு செய்யப்பட்டது. எட்டு பணியிடங்களுக்கான இளைஞர்களை தேர்வு செய்ய, ஐந்து பேர் குழுவும் அமைக்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், குழந்தைகள் பராமரிப்பு இல்லங்களில் இருந்து 18 வயது முடிந்து வெளிவரும் இளைஞர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. கடந்த வாரம், இந்த இளைஞர்கள் இன்டர்வியூ எனப்படும், நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்பட்டனர். தற்போது விண்ணப்பதாரர்களை மதிப்பீடு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பணியிடங்கள், நான்கெஜடட் எனப்படும், அரசிதழில் இடம் பெறாத பதவிகள். பணியிடத்தின் தேவையை போறுத்து, நிர்வாகம், செயல்பாட்டு பணிகள் மற்றும் பொதுவான உதவிப் பணிகளை உள்ளடக்கிய பணியிடங்கள் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.