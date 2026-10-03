புதிய பள்ளிகளை துவக்குவதற்கு டில்லி அரசு விதிகளில் தளர்வு
புதிய பள்ளிகளை துவக்குவதற்கு டில்லி அரசு விதிகளில் தளர்வு
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 05:46 PM
புதுடில்லி: புதிதாக தனியார் பள்ளிகள் துவக்குவதற்கான விதிமுறைகளை டில்லி அரசு தளர்த்தி உள்ளது. இதன்படி, ஏற்றகனவே உள்ள இரண்டு நிபந்தனைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
‘டில்லி பள்ளி கல்வி திருத்த விதிகள், 2026’ அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இதில், 1973ம் ஆண்டின் டில்லி பள்ளி கல்வி விதிகளின், 44 மற்றும் 55 விதிகள் திருத்தப்பட்டுளளன. புதிய விதிமுறைகள், அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டதை தொடர்ந்து இது உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளது.
புதிய விதிமுறைகளின் படி, தனியார் வணிக நிலங்களில் அமையும் தனியார் பள்ளிகள், அப்பகுதிக்கு ஒரு புதிய பள்ளி தேவை தானா என்பது குறித்த மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட வேண்டியதில்லை. அதே போல, அங்கீகாரம் கோரி விண்ணப்பிக்கும் தனியார் பள்ளிகள், தாங்கள் அமநை்துள்ள பகுதியில் மற்றொரு பள்ளி அமைக்க வேண்டிய தேவை உள்ளததா என்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
திருத்தப்பட்ட விதி 44-ன் கீழ், தனியார் வணிக நிலத்தில் ஒரு சங்கம் அல்லது பொது அறக்கட்டளையால் முன்மொழியப்படும் தனியார் பள்ளிக்கு அப்பகுதிக்கு ஒரு புதிய பள்ளி தேவை தானா என்ற பொதுநல மதிப்பீடு இனி பொருந்தாது. ஆனால், அந்த நிலம், கல்வி நிறுவனத்தின் பயன்பாட்டிற்கான நிலமாகவோ அல்லது அரசு அல்லது நகராட்சி அமைப்பிடமிருந்து சலுகை விலையிலோ அல்லது ஏலம் மூலமோ பெறப்பட்டதாகவோ இருக்கக்கூடாது.
அரசு அல்லது நகராட்சி அமைப்பிடமிருந்து சலுகை விலையிலோ அல்லது ஏலம் மூலமோ கல்வி அல்லது நிறுவனப் பயன்பாட்டிற்கான நிலத்தை வாங்க விரும்பும் சங்கங்கள் அல்லது பொது அறக்கட்டளைகள், ‘அவசியச் சான்றிதழ்’ பெற வேண்டும் என்ற கட்டாயம், தொடர்கிறது. இத்தகைய விண்ணப்பதாரர்கள், நிலத்தை வாங்குவதற்கு அல்லது ஒதுக்கீடு பெறுவதற்கு முன்பாக, முன்மொழியப்பட்ட பள்ளிக்கான தேவையை நிரூபிக்க வேண்டும்.
இரண்டாவது மாற்றம் விதி 50-ல் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள விதியின் கீழ்,
ஒரு புதிய பள்ளிக்கு அங்கீகாரம் கோரும் பள்ளி, அப்பகுதியில் அதற்கான உண்மையான தேவையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்றும், அருகில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையை பாதிக்காது என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தும் விதி 50ன் கீழ் உள்ள பிரிவு நீக்கப்பட்டுள்ளது.
தலைநகரில் குழந்தைகளுக்காக அதிகமான பள்ளிகளை உருவாக்க, தேவையற்ற நிர்வாக தடைகளை நீக்குவதே இதன் நோக்கம் என்று, டில்லி அரசின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், அரசிதழில் வெளியிடப்படுவதற்கு முன், உரிய கலந்தாலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்று கல்வியாளர்கள் குறை தெரிவித்துள்ளனர். ‘அறக்கட்டளைகள், சங்கங்கள் அல்லது லாப நோக்கற்ற நிறுவனங்கள் மட்டுமே பள்ளிகளை நடத்த முடியும். ஆனால், தற்போது தனி நபர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். இது, கல்வி உரிமை சட்டத்தின் விதிகளுக்கு முரணானது’ என்று கல்வியாளர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.