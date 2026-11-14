பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சிறுமி சேர்ந்து வாழ சம்மதம் போக்சோ வழக்கை ரத்து செய்ய டில்லி ஐகோர்ட் மறுப்பு
பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சிறுமி சேர்ந்து வாழ சம்மதம் போக்சோ வழக்கை ரத்து செய்ய டில்லி ஐகோர்ட் மறுப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:34 PM
புதுடில்லி: பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சிறுமியையே திருமணம் செய்து கொண்டவர் மீது போக்சோ வழக்கை ரத்து செய்ய டில்லி உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி, அவருடன் தொடர்ந்து வாழ விருப்பம் தெரிவித்திருந்தாலும், குற்றம் நடந்ததற்கான சட்டபூர்வ பொறுப்பு என்பது வேறு பட்டது என, நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
கடந்த 2023, பிப்ரவரியில், தன் 15 வயது மகளை காணவில்லை என்று, போலீசில் சிறுமியின் தாய் புகார் அளித்தார். இதன் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். அந்த சிறுமி, 2023, டிசம்பரில் கண்டறியப்பட்டார். அப்போது அவர் கர்ப்பமாக இருந்தார்.
இது தொடர்பாக, நீதிமன்ற நடுவர் முன்னிலையில் அளித்த வாக்குமூலத்தில், அந்த பெண், 2023ல், அந்த நபருடன் திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், அந்த சிறுமி தாமாக முன்வந்து அந்த நபருடன் சென்றதாகவும், தன் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலேயே இருவரும் உறவில் இருந்ததாகவும் தெரிவித்தார்.
இருப்பினும், சிறுமியின் பள்ளி ஆவணங்களின் படி, அந்த சிறுமி, 2008, மார்ச் 15ல் பிறந்தவர். 2023, பிப்ரவரியில் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய போது, அவருக்கு 14 வயது, 10 மாதங்கள் மட்டுமே முடிந்திருந்தது. இதன் அடிப்படையில்னா இந்திய தண்டனை சட்டம் மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ், போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த வழக்கு, டில்லி உயர்நீதி மன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது.
இந்திய தண்டனை சட்டம் மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ், சிறுமியைக் கடத்தியது மற்றும் பாலியல் பலாத்காரம் செய்தது தொடர்பாக, 2023-ல் பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கையை ரத்து செய்யக் கோரி, அந்த நபர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இரு தரப்பினருக்கும் இடையே சமரசம் ஏற்பட்டு, அதன் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் திருமணம் செய்துகொண்டதாகவும் அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அவர்கள் ஒரு குடும்பமாக மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்து வருவதாக, அந்த நபரின் வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
இருப்பினும், அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். சம்பவம் நடந்த போது, அந்த சிறுமி, 15 வயதுக்குட்பட்டவர் என்பது பள்ளி ஆவணங்கள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் பிறகு நடந்த திருமணமோ அல்லது அவர்கள் இணைந்து வாழ்வதோ, இந்த வழக்கை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கு சட்டப்பூர்வமான அடிப்படையாக அமையாது என்று அவர் வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களுக்கு பின், நீதிபதி சஞ்சீவ் நருலா கூறியதாவது:
குறிப்பிட்ட நபருக்கும், சிறுமிக்கும் இடையே உடலுறவு இருந்தது, ஆவணங்கள் மூலம் முதற்கட்டமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த நபரே குழந்தையின் தந்தை என்பதை அவரே ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இந்தச் சூழல்கள், போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வரும், தீவிரமான பாலியல் தாக்குதல் மற்றும் அதன் தீவிரத்தன்மையை அதிகரிக்கும் காரணிகள் குறித்த குற்றச்சாட்டுக்கு வலு சேர்க்கின்றன. இது போக்சோ சட்டத்தின் பிரிவு 6-ன் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றம்.
போக்சோ சட்டத்தின்படி, 18 வயதுக்குட்பட்ட நபர், ‘குழந்தை’ என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளார். எனவே, ஒரு குழந்தை மீது நடத்தப்படும் தீவிரமான பாலியல் தாக்குதலால் கர்ப்பம் ஏற்படுவது, குற்றத்தின் தீவிரத்தை காட்டுகிறது. குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றவியல் சட்டங்கள் வழங்கும் பாதுகாப்பை, திருமணம் செய்துகொள்வது நீக்கிவிடாது என்று, உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி அந்த நபருடன் தொடர்ந்து வாழ விரும்புவது, அதற்கு அவரது தாயார் ஆதரவு தெரிவிப்பது மற்றும் சிறுமியின் நலன் ஆகிய அனைத்தும் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டன. அவர்களது கோரிக்கையின் நேர்மையை நீதிமன்றம் சந்தேகிக்கவில்லை. ஆனால், மனிதாபிமானக் காரணங்களை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளைக் கொண்ட ஒரு வழக்கை, ரத்து செய்ய முடியாது.
சிறுமியின் விருப்பமும், அவர் சிறுமியாக இருந்தபோது நடந்ததாகக் கூறப்படும் செயல்களுக்கான குற்றவியல் பொறுப்பும் சட்டத்தின் பார்வையில் முற்றிலும் வேறுபட்டவை.
இருப்பினும், அந்த நபர் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி, இந்திய அரசியலமைப்பின் 142-வது பிரிவின் கீழ் உள்ள சிறப்பு அதிகார வரம்பைப் பயன்படுத்தி நிவாரணம் கோர வாய்ப்புள்ளது. அதேவேளையில், இத்தகைய நிவாரணம் வழங்கப்பட வேண்டுமா என்பது குறித்து தாங்கள் எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்க விரும்பவில்லை.
இவ்வாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.