வீடு முன் வளர்த்த மரம் சாய்ந்ததற்கு வனத்துறை தண்டனை ரத்து செய்து டில்லி உயர் நீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி
வீடு முன் வளர்த்த மரம் சாய்ந்ததற்கு வனத்துறை தண்டனை ரத்து செய்து டில்லி உயர் நீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி
UPDATED : அக் 01, 2026 07:49 PM
ADDED : அக் 01, 2026 09:30 AM
UPDATED : அக் 01, 2026 07:49 PM ADDED : அக் 01, 2026 09:30 AM
புதுடில்லி: வீட்டிற்கு வெளியே நட்டு வளர்த்த மரம், புயல் காற்றில் சாய்ந்ததற்கு, தண்டனை விதிக்கும் வகையில் ‘21 மரங்களை நட்டு வளர்க்க வேண்டும்’ என்று டில்லி வனத்துறை பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதித்த டில்லி உயர்நீதிமன்றம், ‘தண்டனை விதிக்க வனத்துறைக்கு நீதிமன்றத்தின் அதிகாரம் இல்லை’ என, கடுமையாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
டில்லி, ரோஹினி பகுதியை சேர்ந்தவர் பாட்டியா. மத்திய அரசில், முதல்நிலை அதிகாரி பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற பாட்டியாவுக்கு தற்போது வயது, 80.
ரோஹினி பகுதியில் வீடு வாங்கி கட்டிய பாட்டியா, 1991ல் வீட்டின் முன் ஒரு வேப்பங்கன்றை நட்டார். அதை பராமரித்தும் வந்தார். ஆனால், 2024, மே 11ல், மணிக்கு 77 கி.மீ., வேகத்தில் காற்றுடன் கூடிய கடுமையான புழுதிப் புயல் வீசியது. டில்லி முழுவதும் இடியுடன் கூடிய மழையும் கொட்டியது. இதில் பாட்டியாவின் வீட்டின் வெளியே இருந்த வேப்ப மரம் வேரோடு சாய்ந்தது.
அந்த மரத்தின் ஒரு பகுதி, மின்சாரம் பாயும் கம்பிகளுக்கு மேல் ஆபத்தான நிலையில் தொங்கிக்கொண்டிருந்தது. நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநகராட்சியின் தோட்டக்கலைத் துறையிடம், பாட்டியா புகார் அளித்துள்ளார்.
இதன்படி, இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகே அந்த இடத்திற்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வந்தனர். விழுந்த மரத்தை வெட்டித் துண்டுகளாக்கிய மாநகராட்சி ஊழியர்கள், மரத்தின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பகுதியையும் மற்ற கழிவுகளையும் அங்கிருந்து எடுத்துச் சென்றனர். ஆனால், மரத்தின் அடிப்பகுதியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பகுதி, அங்கேயே விடப்பட்டது. அது தொடர்ந்து அழுகிக்கொண்டிருப்பதாக பாட்டியா, மீண்டும் புகார் தெரிவித்தார்.
சொத்து பிரிப்பது தொடர்பான வழக்கில், ஏற்கனவே தன்னுடன் கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருந்த தனது இளைய மகன், மரம் சட்டவிரோதமாக வெட்டப்பட்டதாகக் கூறி, புகார் அளித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, பாட்டியா மீது வனத்துறையின் மரம் சார்ந்த விவகாரங்களுக்கான அதிகாரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டார். 2024 டிசம்பரில் விசாரணை அதிகாரி முன் நேரில் ஆஜராகுமாறு பாட்டியாவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.
விசாரணைக்கு பின், கடந்த ஆண்டு ஆக.,17 ல், ‘டில்லி மரங்கள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை பாட்டியா மீறியுள்ளதாக குற்றம்சாட்டி, அதற்கான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. அருகிலுள்ள ஒரு இடத்தில் 20 உயரமான மரக்கன்றுகளையும், மரம் விழுந்த இடத்தில் கூடுதலாக ஒரு மரத்தையும் நட்டு வளர்க்குமாறு பாட்டியாவுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
நடப்படும் மரக்கன்றுகள் உள்ளூர் வகையைச் சேர்ந்தவையாகவும், குறைந்தபட்சம் 6 அடி உயரமும், அடிமரம் குறைந்தது 10 செ.மீ., சுற்றளவும் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் அந்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அனைத்து மரக்கன்றுகளையும் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றி பராமரித்து, அவை முழுமையாக உயிர் பிழைத்து வளர்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற பொறுப்பும் பாட்டியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதில் கருகிப்போகும் அல்லது இறக்கும் மரக்கன்றுகளுக்குப் பதிலாகப் புதியவற்றை நட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.2024ம் ஆண்டு மே மாதம் வீசிய புயலில், அந்த மரம் வேரோடு சாய்ந்தது. இதனால், பணியாளர்களை பயன்படுத்தி, மரத்தை வெட்டி அகற்றினார்.
ஆனால், மரத்தை சட்டவிரோதமாக வெட்டியதாகவும், அதன் கிளைகளை வெட்டியதற்கு பாட்டியாதான் காரணம் என்றும் டில்லி அரசின் வனத்துறை கூறியது. அதைத் தொடர்ந்து, 2024, ஆகஸ்ட் மாதத்தில், அருகிலுள்ள ஒரு இடத்தில் 20 உயரமான மரக்கன்றுகளையும், மரம் இருந்த அதே இடத்தில் கூடுதலாக ஒரு மரத்தையும் நட்டு வளர்க்குமாறு பாட்டியாவுக்கு, டில்லி வனத்துறை உத்தரவிட்டது.
இதனை எதிர்த்து, டில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் பாட்டியா வழக்கு தொடர்ந்தார். அவர் தரப்பில், வழக்கறிஞர் ஆர்.கே. ருஹில் ஆஜரானார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி அமித் மகாஜன் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது.
வனத்துறை மற்றும் டில்லி அரசின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், டில்லி மரங்கள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் 31வது பிரிவின் கீழ் வனத்துறை துணைப் பாதுகாவலர் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்ததாக வாதிட்டார். ‘மாற்று மரங்களை நடுமாறு தனிநபர்களுக்கு உத்தரவிடும் அதிகாரத்தை, இந்த சட்டப்பிரிவு வழங்கியிருக்கிறது. மரங்கள் தொடர்பான அதிகாரியின் உத்தரவை மீறுவது உட்பட இச்சட்டத்தின் எந்தவொரு விதியையும் மீறினால் அபராதம் விதிக்கவும் இச்சட்டத்தின் பிரிவு 24 வகை செய்கிறது’ என்றும் அவர் வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி மகாஜன், பாட்டியாவுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்ததற்காக மாநில அரசைச் சாடியது. வனத்துறை துணைப் பாதுகாவலரின் உத்தரவுக்குத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டார்.
‘நீங்கள் எப்படி இத்தகைய உத்தரவைப் பிறப்பிக்க முடியும். நீங்கள் ஒன்றும் நீதிமன்றம் இல்லையே’ என்று, டில்லி அரசு வழக்கறிஞரிடம் நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்க அடிப்படையாக உள்ள, ‘டில்லி மரங்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம்' மோசமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது’ என்றும் நீதிபதி குறிப்பிட்டார். இது குறித்து பதில் அளிக்க டில்லி வனத்துறைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.