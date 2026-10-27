20 வழக்கறிஞர்கள் மீது வழக்கு பதிவு டில்லி வக்கீல்கள் வேலை நிறுத்தம்
20 வழக்கறிஞர்கள் மீது வழக்கு பதிவு டில்லி வக்கீல்கள் வேலை நிறுத்தம்
ADDED : அக் 27, 2026 07:29 PM
புதுடில்லி: போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள் புகுந்து ரகளை செய்ததாகவும், போலீஸ் அதிகாரிகளை தாக்கியதாகவும், 20 வழக்கறிஞர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. போலீசின் இந்தச் செயலைக் கண்டித்து டில்லியில் இன்று (அக்.,27) வழக்கறிஞர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடத்தினர்.
டில்லி காகர்டூமா நீதிமன்ற வளாகத்தில் 21ம் தேதி, தலைமை போலீஸ்காரர் ஒருவரை, வழக்கறிஞர்கள் சிலர் அவதூறாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது. அதைத் தொடந்து அன்று மதியம் 2:30 மணிக்கு, வழக்கறிஞர் அமுல்யா தலைமையில், 20 வழக்கறிஞர்கள் ஷாஹ்தாரா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தனர். அங்கு, போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை கையை பிடித்து இழுத்து அவமதித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து, காந்தி நகர் உதவி கமிஷனர் மனஸ்வி வசிஷ்ட் கொடுத்த புகார்படி, 2-0 வழக்கறிஞர்கள் மீது ஷாஹ்தாரா போலீஸ் ஸ்டேஷனில், 24ம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
ஆனால், போலீஸ் நிலையத்தில், உதவி கமிஷனர் மனஸ்வி வசிஷ்ட் தங்களை நோக்கி துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டியதாக வழக்கறிஞர்கள் சங்க கூட்டமைப்பினர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
போலீசின் இந்தச் செயலை கண்டித்து, டில்லியின் அனைத்து கீழமை நீதிமன்றங்களிலும் இன்று வழக்கறிஞர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடத்தினர். இதனால், வழக்கு விசாரணை பாதிக்கப்பட்டது.
இந்த விவகாரம் குறித்து, போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.