டில்லி மெட்ரோவின் ‘சாரதி’ செயலி ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக பதிவிறக்கம்
டில்லி மெட்ரோவின் ‘சாரதி’ செயலி ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக பதிவிறக்கம்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:14 PM
புதுடில்லி: டிக்கெட் முன்பதிவு, பொது போக்குவரத்து தகவல் உள்ளிட்டவற்றை ஒரே தளத்தில் ஒருங்கிணைத்து வழங்குவதால், டில்லி மெட்ரோ ரயிலின், ‘சாரதி’ செயலி, ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான பதிவிறக்கங்களை கடந்துள்ளது.
இது குறித்து, டில்லி மெட்ரோ ரயில் கார்ப்பரேசன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
டில்லி போக்குவரத்துக் கழக பஸ்கள், ஐ.ஆர்.சி.டி.சி., மூலம் ரயில் முன்பதிவு, மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பஸ் முன்பதிவு, என்.சி.ஆர்.டி.சி., -யின், ‘நமோ பாரத்’ மற்றும் என்.எம்.ஆர்.சி.,-யின் நொய்டா மெட்ரோ ரயில் உள்ளிட்ட பல்வேறு போக்குவரத்துச் சேவைகள், ‘சாரதி’ செயலி மூலம் பயணியர் பெற முடியும்.
பயண வழித்தட வழிகாட்டுதலுடன், மெட்ரோ வரைபடங்கள், முதல் மற்றும் கடைசி ரயில் நேரங்கள், வாகன நிறுத்துமிடங்களின் தகவல்கள், நிலைய வசதிகள் குறித்த விவரங்கள், மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையங்கள் மற்றும் பேட்டரி மாற்றும் நிலையங்கள் போன்ற தகவல்களும், இச்செயலி மூலம் வழங்கப்படுகிறது.
பயணியர் தங்கள் பயணத்தைத் திட்டமிடும் போதும், மேற்கொள்ளும் போதும், பல செயலிகளை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை குறைத்து, தடையற்ற டிஜிட்டல் அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில், ‘சாரதி’ செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்துச் சேவைகள் மட்டுமின்றி, மொபைல் ரீசார்ஜ், மருந்துகள் ஆர்டர் செய்தல், பாஸ்டேக் ரீசார்ஜ் மற்றும் பிற பயன்பாட்டுக் கட்டணங்களைச் செலுத்துதல் போன்ற சேவைகளையும், இச்செயலி வழங்குகிறது. பயணியருக்கு, ‘மெட்ரோ கார்டு’ வசதியையும் இந்த செயலி வழங்குகிறது
டிக்கெட் முன்பதிவு, பொதுப் போக்குவரத்துத் தகவல்கள் மற்றும் பல்வேறு அன்றாடச் சேவைகளை ஒரே தளத்தில் ஒருங்கிணைத்து வழங்குவதால், டில்லி மெட்ரோவின், ‘சாரதி’ செயலி, ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான பதிவிறக்கங்களைக் கடந்துள்ளது. தற்போது வார நாட்களில், தினமும் 8.2 லட்சம் முறை இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
டில்லி- என்.சி.ஆர்., பிராந்தியத்தில், ஒரு மாதத்தில் இந்தச் செயலி 20 லட்சம் முறைகளுக்கும் அதிகமாக பார்வையிடப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்துத் தகவல்கள், டிக்கெட் முன்பதிவு மற்றும் பிற அத்தியாவசிய சேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைப்பதால், இச்செயலி பயணிகளுக்கான ஒரு டிஜிட்டல் போக்குவரத்துத் தளமாக உருவெடுத்து வருகிறது.
டில்லி என்.சி.ஆர்., பகுதியில், காற்று மாசுபாடு தொடர்பான சவால்கள் அதிகம் உள்ள குளிர்கால மாதங்களிலும், இச்செயலி பயனுள்ளதாக இருக்கும். இக்காலகட்டத்தில், மக்கள் மெட்ரோவை அதிகம் பயன்படுத்தவும், டிக்கெட் தேவைகளுக்கும் இச்செயலி பெரிதும் உதவியாக இருக்கும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.