டில்லியில் காற்று மாசு அதிகரிப்பு நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்த உத்தரவு
டில்லியில் காற்று மாசு அதிகரிப்பு நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்த உத்தரவு
UPDATED : நவ 18, 2026 03:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:46 PM
புதுடில்லி: டில்லியில் காற்று மாசுபாடு அபாயகட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், துாசு மற்றும் வாகன வெளியேற்றங்கள் மீதான கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தவும், விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது அதிகாரிகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க, டில்லி பா.ஜ., முதல்வர் ரேகா குப்தா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
டில்லியில் காற்று மாசு நிலை அபாயகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்நிலையில், நகரின் மாசு நிலை குறித்து மதிப்பிடவும், தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கவும், உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. சாஸ்திரி பூங்காவில் அமைந்துள்ள ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் நடந்த இந்த கூட்டத்திற்கு, டில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா தலைமை வகித்தார்.
சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் மஞ்சிந்தர் சிங் சிர்சா, போக்குவரத்து அமைச்சர் பங்கஜ் சிங் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.
இது குறித்து முதல்வர் ரேகா கூறியதாவது:
டில்லியில் மாசுபாட்டிற்கு எதிராக, அரசு முன்னெடுத்துள்ள போராட்டம் முழு வீச்சில் தொடர்கிறது. இனி வரும் நாட்களில் இந்த நடவடிக்கைகள் மேலும் தீவிரப்படுத்தப்படும். சாலையில் ஏற்படும் துாசு, கட்டுமானப் பணிகளால் ஏற்படும் மாசு, வாகன வெளியேற்றங்கள் என எதுவாக இருந்தாலும், அனைத்து நிலைகளிலும் கண்காணிப்பை அதிகரிக்கவும், விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கவும் தெளிவான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மாசு கட்டுப்பாட்டுச் சான்றிதழ் மையங்களை நவீனப்படுத்துவதற்காக, டில்லி அமைச்சரவை ஐந்து கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளது. டில்லியின் காற்றுத் தரத்தை மேம்படுத்த, அரசு இரவு பகலாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பணிகளின் வேகம் குறையாது. அதேபோல், விதிமுறைகளை அமல்படுத்துவதில் எந்தவித தளர்வும் இருக்காது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.