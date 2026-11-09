டில்லியில் அபாய நிலைக்கு சென்றது காற்று மாசு

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ADDED : நவ 09, 2026 10:36 PM
புதுடில்லி: தீபாவளி பண்டிகை நாளான நேற்று முன் தினம், அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தையும் தாண்டி பட்டாசுகள் வெடிக்கப்பட்டதால், டில்லியில் நேற்று காலை காற்று மாசு அபாயகரமான நிலையை நெருங்கியது. மாநகர் முழுதும் புகை மூட்டம் சூழ்ந்திருந்தது. இதனால் கண் மற்றும் தொண்டை எரிச்சலால் ஏராளமானோர் அவதிப் படுகின்றனர்.
தலைநகர் டில்லியில், இம்மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே காற்று மாசு அதிகரித்து வந்தது. காற்று மாசு மிகவும் மோசமான நிலையிலேயே நீடித்து வந்தது. இந்நிலையில், காற்றின் தரக் குறியீடு நேற்று காலை, 370 ஆக பதிவாகி இருந்தது.
இதுவே, டில்லி தொழில்நுட்ப பல்கலை மற்றும் புராடி ஆகிய இடங்களில் காற்று தரக்குறியீடு 437 ஆக பதிவாகி, அபாயகரமான நிலையை எட்டியது. பாவானா, புராடி, ஜஹாங்கிர்புரி, சோனியா விஹார், பஞ்சாபி பாக், ஓக்லா மற்றும் ரோஹிணி ஆகிய இடங்களிலும், காற்று மாசு அபாயகரமான நிலையை நெருங்கியுள்ளது. சில இடங்களில் அபாயகரமான அளவையும் தாண்டி, 637க்கு சென்றுள்ளது.
சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் காற்று தர கண்காணிப்பு தளம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், டில்லியில் பி.எம். 2.5 துகள்களின் செறிவு, ஒரு கன மீட்டருக்கு 170 மைக்ரோ கிராம் என்ற அளவில் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
இது, உலக சுகாதார அமைப்பின் வழிகாட்டுதல் அளவை விட, 34 மடங்கு அதிகம். நுரையீரலின் ஆழமான பகுதி வரை ஊடுருவி, ரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கக்கூடிய நுண் துகள்களான பி.எம்.2.5, உடலுக்கு பல தீங்குகளை விளைவிக்கும் முதன்மையான மாசுபடுத்திகளில் ஒன்று.
அதேபோல, பி.எம். 10 துகள்களின் செறிவு 126 மில்லி கிராமாகவும், ஓசோன் அளவு 31, நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு 44.6, சல்பர் டை ஆக்சைடு 32 மற்றும் கார்பன் மோனாக்சைடு 1,461.5 மில்லி கிராமாகவும் டில்லியில் பதிவாகியுள்ளன.
டில்லியில் இன்னும் சில நாட்களுக்கு காற்றின் தரம் அபாயகரமான நிலையிலேயே நீடிக்கும் என, காற்று தர முன்கூட்டிய எச்சரிக்கை அமைப்பு கணித்துள்ளது.
மோசமான வானிலை, வாகன புகை மற்றும் அண்டை மாநிலங்களான பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் பயிர்க் கழிவுகளை எரித்தல் ஆகியவற்றால், டில்லியில் காற்று மாசு அதிகரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில் தீபாவளி பண்டிகையான நேற்று முன் தினமும், அதற்கு முதல் நாளும் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தையும் தாண்டி பட்டாசு வெடித்ததால், காற்று மாசு அபாயநிலையை எட்டியுள்ளது.
‘காற்றோட்ட குறியீடு குறைவாக இருப்பதும், காற்றின் சராசரி வேகம் மணிக்கு 10 கி.மீ.,க்கு குறைவாக இருப்பதும், மாசுபடுத்திகள் காற்றில் பரவி சிதறுவதற்கு தடையாக உள்ளன’ என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
கடந்த ஆண்டுகள்
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு, இந்த ஆண்டு தீபாவளி நாளில் காலை 9:00 மணிக்கு காற்றின் தரக் குறியீடு 376 ஆக பதிவாகி இருந்தது. இதுவே, நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு 371ஆக குறைந்தது.
ஆண்டு தோறும் அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் மாதங்களில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. கடந்த, 2021-ல் நவம்பர் 4-ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. இதுவே, 2022-ல் அக்., 24-, 2023-ல் நவ., 12-, 2024ல் அக்., 31-, 2025-ல் அக்., 20-ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது.
தீபாவளி நாளில் டில்லியில் 2021-ம் ஆண்டு காற்று தரக்குறியீடு 382 ஆக பதிவாகி இருந்தது. அதுவே, 2022-ல் 312, 2023-ல் 218, 2024-ல் 328, 2025-ல் 345 ஆக பதிவாகி இருந்தது. இந்த ஆண்டு 376 ஆக பதிவாகியுள்ளது.
தீபாவளிக்கு மறு நாளும் காற்று மாசு அதிகமாகவே இருக்கிறது. கடந்த, 2025-ல் தீபாவளிக்கு மறுநாள் காற்று தரக்குறியீடு 351ஆக பதிவாகி இருந்தது. இதுவே, 2024-ல் 338, 2023-ல் 360, 2022-ல் 302, 2021-ல் 462 ஆகவும் பதிவாகி இருந்தது.