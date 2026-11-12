டில்லியில் காற்று தரக்குறியீடு தொடர்ந்து மிக மோசம்: பஞ்சாபில் பயிர்கழிவுகளை எரிப்பதால் தொடரும் விபரீதம்
டில்லியில் காற்று தரக்குறியீடு தொடர்ந்து மிக மோசம்: பஞ்சாபில் பயிர்கழிவுகளை எரிப்பதால் தொடரும் விபரீதம்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:46 PM
புதுடில்லி: டில்லியின் காற்று தரக்குறியீடு 323 ஆக பதிவாக, மிக மோசம் என்ற நிலை நீடிக்கிறது.
டில்லியில் குளிர்காலம் துவங்க உள்ள நிலையில், காற்றின் தர நிலை மிக மோசமான நிலையில் தொடர்கிறது. மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரவுகளின் படி, நேற்று டில்லியின் காற்று தரம், ‘மிக மோசம்’ என்ற பிரிவில் பதிவாகி உள்ளது. காற்றின் தரக்குறியீடு 323 ஆக இருந்தது.
தீபாவளிக்கு பிறகு, அண்டை மாநிலங்களில் பயிர் எச்சங்களையும், கழிவுகளையும் எரிப்பதன் காரணமாக, டில்லியில் காற்று மாசு அளவு தொடர்ந்து அதிரித்து வருகிறது.
தீ வைப்பு
டில்லி ஐ.ஐ.டி., மற்றும் டில்லி ஐ.ஐ.டி.எம்., ஆகிய இடங்களில் காற்றின் தரக் குறியீடு 416 ஆக பதிவாகி உள்ளது. ஜபர்பூர் என்.எஸ்.யு.டி., மற்றும் டில்லி டி.பி.சி.சி., ஆகிய இடங்களில் 404 ஆக, காற்றின் தரக்குறியீடு பதிவாகி உள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து, ஆனந்த் விஹாரில் 319, டில்லி டி.டி.யு.,வில், 372 ஆகவும், காற்றின் தரக் குறியீடு பதிவாகி உள்ளது.
இந்நிலையில், அண்டை மாநிலமான பஞ்சாபில் பயிர் எச்சங்களை எரிக்கும் சம்பவங்களின், மொத்த எண்ணிக்கை, 5,517-ஐ எட்டியுள்ளது. இதில் பெரோஸ்பூர், தர்ன் தரன் மற்றும் சங்கரூர் மாவட்டங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான சம்பவங்கள் பதிவாகி உள்ளன.
அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் நெல் அறுவடைக்குப் பிறகு, அடுத்த ராபி பயிர் விதைப்பதற்கான கால அவகாசம் மிகக் குறைவாக இருப்பதால், சில விவசாயிகள் பயிர் எச்சங்களை விரைவாக அகற்றுவதற்காகல தங்கள் நிலங்களில் தீ வைக்கின்றனர்.
பயிர் எச்சங்களை எரிப்பதைத் தவிர்க்குமாறு அரசு விடுத்த அறிவுறுத்தல்களை, பல விவசாயிகள் தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகின்றனர்.
அபராதம்
அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, நேற்று முன்தினம் புதிதாக 345 பயிர் எரிப்புச் சம்பவங்கள் பதிவாகி, இதனால் மொத்த எண்ணிக்கை 5,002 ஆக உயர்ந்தது. நேற்று இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரித்து 5,517-ஐ எட்டியது.
பெரோஸ்பூரில் அதிகபட்சமாக 728 சம்பவங்களும், அதைத் தொடர்ந்து தர்ன் தரனில் 687, சங்கரூரில் 628 மற்றும் பதிண்டாவில் 499 பயிர் எச்சங்கள் எரிப்பு சம்பவங்கள் பதிவாகி உள்ளது.
கடந்த செப்., 15 முதல் நவ., 9 வரை, பஞ்சாப் மாநிலம் முழுவதும் மொத்தம் 4,657 பயிர் எச்ச எரிப்புச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளது.
இதுவரை 1,695 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, சுற்றுச்சூழல் இழப்பீடாக 85 லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமான அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், 37 லட்சம் ரூபாய் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த காலகட்டத்தில் பயிர் எரிப்புச் சம்பவங்கள் தொடர்பாக, அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை மீறுதல் பிரிவின் கீழ் 1,259 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன.
பயிர் எச்சங்களை எரித்த விவசாயிகளின் நில ஆவணங்களில், மாநில அதிகாரிகள் 1,637 ‘சிவப்புப் பதிவு’ ஏற்படுத்தியுள்ளனர். இந்த ‘சிவப்புப் பதிவு’ உள்ள விவசாயிகள், தங்கள் நிலத்தின் அடிப்படையில் கடன் பெற முடியாது; அதே போல நிலத்தை விற்பனை செய்யவும் முடியாது.