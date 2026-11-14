டில்லியில் இருந்து சத்தர்பூர் சென்ற பஸ் தீயில் எரிந்து சாம்பல்; பயணியர் மீட்பு
டில்லியில் இருந்து சத்தர்பூர் சென்ற பஸ் தீயில் எரிந்து சாம்பல்; பயணியர் மீட்பு
ADDED : நவ 14, 2026 04:10 PM
மதுரா: யமுனா விரைவுச் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த பஸ்சில் திடீரென தீப்பற்றியது. அதில் பயணம் செய்த, 40 பேர் பாதுகாப்பாக வெளியேறினர்.
டில்லியில் இருந்து மத்திய பிரதேச மாநிலம், சத்தர்பூருக்கு, நேற்று முன் தினம் மாலை ஒரு தனியார் பஸ் புறப்பட்டது. உத்தர பிரதேச மாநிலம், மதுரா நகரில், யமுனா விரைவுச் சாலையில் இரவில் சென்று கொண்டிருந்த போது, பஸ்சில் திடீரென தீப்பற்றியது. டிரைவர் உடனே சாமர்த்தியமாக சாலை ஓரத்தில் பஸ்சை நிறுத்தி, அனைத்து பயணியரையும் இறக்கி விட்டார்.
மளமளவென தீ பரவி பஸ் முழுதும் எரியத் தொடங்கியது. அதனால், பஸ்சுக்குள் இருந்த பயணியரின் உடைமைகளை மீட்க முடியவில்லை.
தகவல் அறிந்து, நான்கு வண்டிகளில் வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், 40 நிமிடங்கள் போராடி தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். ஆனால், அதற்குள் பஸ் முழுதும் எரிந்து சாம்பலானது.
இந்தச் சம்பவத்தில் பயணியர் அனைவரும் காயமின்றி உயிர்தப்பினர். மின் கசிவு காரணமாக தீப்பற்றியிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
தீயணைப்பு, போலீஸ் மற்றும் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் பஸ்சில் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். அந்த பஸ்சில் பயணம் செய்த, 40 பயணியரும் மாற்று பஸ் வரவழைக்கப்பட்டு, அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.