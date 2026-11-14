சர்வதேச கண்காட்சியில் டில்லி அரங்குகள் திறப்பு

ADDED : நவ 14, 2026 07:49 PM
புதுடில்லி: இந்திய சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சியில், டில்லி அரங்குகளை முதல்வர் ரேகா குப்தா நேற்று திறந்து வைத்தார்.
தலைநகர் டில்லியில், 45வது இந்திய சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சி, பிரகதி மைதானம், பாரத் மண்டபத்தில் இன்று (நவ.,14) தொடங்கியது. வரும், 27ம் தேதி வரை நடக்கிறது. இந்தக் கண்காட்சியில் பல்வேறு நாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. நம் நாட்டின் பல மாநிலங்களும் அரங்குகள் அமைத்துள்ளன.
டில்லி அரங்குகளை, முதல்வர் ரேகா குப்தா நேற்று திறந்து வைத்தார். அதைத் தொடர்ந்து, கண்காட்சியில் இடம்பெற்றிருந்த பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் நாடுகளின் அரங்குகளை பார்வையிட்டு, அவர்களின் தயாரிப்புகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
இந்தக் கண்காட்சியில், 18ம் தேதி வரை, காலை 9:30 மணி முதல் இரவு 7:30 மணி வரை 3, 4, 6 மற்றும் 10-வது நுழைவு வாயில்கள் வழியாக வர்த்தகர்கள் அனுமதிக்கப்படுவர். இதற்கான நுழைவுச் சீட்டுகளை இணைய தளத்திலும், உச்ச நீதிமன்ற மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தைத் தவிர, மற்ற அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
வரும், 27ம் தேதி வரை நடக்கும் இந்தக் கண்காட்சியை முன்னிட்டு, டில்லி மாநகரின் பல சாலைகளில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. கண்காட்சி நடக்கும் நாட்களில் மதுரா சாலை, பைரோன் மார்க், ரிங் ரோடு, ஷேர்ஷா சாலை, புராணா கிலா சாலை, பகவன் தாஸ் சாலை மற்றும் திலக் மார்க் ஆகிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இந்த சாலைகளை தவிர்த்து மாற்றுப் பாதைகளை பயன்படுத்தவும் போலீஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.