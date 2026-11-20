ஆண்களை விட அதிக பெண்களுக்கு பட்டம் டில்லி பல்கலை துணைவேந்தர் பெருமிதம்
ஆண்களை விட அதிக பெண்களுக்கு பட்டம் டில்லி பல்கலை துணைவேந்தர் பெருமிதம்
ADDED : நவ 20, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:33 PM
புதுடில்லி: டில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் 103-வது பட்டமளிப்பு விழாவில், ஆண்களை விட பெண்களே அதிக எண்ணிக்கையில் பட்டம் பெற்றுள்ளனர்.
டில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் 103வது பட்டமளிப்பு விழா, பல்கலை வளாகத்தில் இன்று (நவ.,20) நடந்தது. இந்த விழாவில், துணை வேந்தர் யோகேஷ் சிங் பங்கேற்று மாணவ – மாணவியருக்கு பட்டங்கள் மற்றும் விருதுகளை வழங்கினார். நிகழ்ச்சியில், பா.ஜ.,வை சேர்ந்த மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியுஷ் கோயல் பங்கேற்றார்.
இவ்விழாவில், இளங்களை மற்றும் முதுகலை படிப்புகளில், மொத்தம் 1.72 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன.
இளங்கலை நிலையில் மொத்தம் ஒரு லட்சத்து 60,438 பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன. இதில் 57.55 சதவீதப் பட்டங்களைப் பெண்கள் பெற்றனர்; மாணவர்கள் 40.42 சதவீதப் பட்டங்களைப் பெற்றனர்.
முதுகலை நிலையில் 11,758 பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன. இதில், 57 சதவீதப் பட்டங்களை பெண்களும், 43 சதவீதப் பட்டங்களை ஆண்களும் பெற்றுள்ளனர்.
இந்த விழாவில், மொத்தம் 164 பதக்கங்களும், 64 பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.
விருது பெற்றவர்களில் 130 பேர் பெண்கள்; 46 பேர் ஆண்கள். அத்துடன் 472 பேர் டாக்டர் பட்டங்களை பெற்றனர்.
விழாவில் யோகேஷ் சிங் பேசியதாவது:
டில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் 104 ஆண்டு கால வரலாற்றில், இரண்டாம் உலகப் போர், கோவிட்-19 பெருந்தொற்று போன்ற பல்வேறு சவால்கள் எழுந்துள்ளன. இவை மட்டுமின்றி, பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டு, இந்த பல்கலைக்கழகம் தொடர்ந்து பட்டமளிப்பு விழாவை நடத்தி வருகிறது.
சமூக நல்லிணக்கம், பரஸ்பர அன்பு மற்றும் ஒருமைப்பாட்டு உணர்வைப் பேணிக்காப்பதில், டில்லி பல்கலைக்கழகம் முன்னோடியாக உள்ளது. இன்று நடந்த விழாவில், ஆண்களை விட அதிக பெண்கள் பட்டங்களை பெற்றுள்ளனர். பெண்களின் இது போன்ற சாதனைகள், மாறிவரும் இந்தியாவைப் பிரதிபலிக்கின்றன. இன்றைய பெண்கள், மிகுந்த தன்னம்பிக்கையுடனும், உறுதியுடனும் முன்னேறி வருகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.