அமைச்சகங்கள் பெயரில் முறையற்ற வங்கி கணக்குகள் கண்டறிந்து நீக்க உத்தரவு
அமைச்சகங்கள் பெயரில் முறையற்ற வங்கி கணக்குகள் கண்டறிந்து நீக்க உத்தரவு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:57 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:57 PM
புதுடில்லி: அமைச்சகங்கள் மற்றும் அரசு துறைகளின் பெயர்களில் தொடங்கப்பட்டுள்ள முறையற்ற வங்கிக் கணக்குகளைக் கண்டறிந்து நீக்கும்படி அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளுக்கு மத்திய நிதி அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் நிதி நிர்வாகத்தில் கணக்கு பராமரிப்பு மற்றும் நிதி சார்ந்த நடைமுறைகளை கண்காணிக்கும் அமைப்பாக, சி.ஜி.ஏ., எனப்படும் மத்திய தலைமை கணக்காளர் செயல்படுகிறார். இது மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் செலவினத் துறையின் கீழ் உள்ளது.
இந்நிலையில், மத்திய கணக்காளர் வெளியிட்ட அலுவலக உத்தரவில், ‘அமைச்சகங்கள், துறைகள், அவற்றின் கீழ் செயல்படும் துணை அலுவலகங்கள், இணைக்கப்பட்ட அலுவலகங்கள், தன்னாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் பிற அரசு நிறுவனங்களின் பெயரில் தொடங்கப்பட்டுள்ள நடப்பு கணக்கு, சேமிப்பு கணக்கு உள்ளிட்ட அனைத்து வங்கிக் கணக்குகளையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்’ என அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
அரசின் வங்கி பரிவர்த்தனைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதுடன், அரசு நிதி தவறான வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுவதை தடுக்க இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து உத்தரவில் மேலும் கூறியுள்ளதாவது:
அரசு நிர்ணயித்த வங்கி நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் அமைச்சகங்கள், அரசு துறைகளில் தொடங்கப்பட்ட கணக்குகள் குறித்து கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வங்கிக் கணக்குகளை தொடங்க சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுகள் மற்றும் ஆவணங்களின் உண்மைத்தன்மையை சரிபார்க்க வேண்டும். கணக்குகளை கையாள அனுமதிக்கப்பட்ட நபர்கள், கையொப்பமிடுவோர் மற்றும் அவர்களின் அதிகாரங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாற்றங்கள் குறித்தும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
அரசு நிதி இந்த கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டிருந்தால், அதற்கான காரணம், பணம் பெறுபவர் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு தொடர்பான ஆவணங்களையும் சரிபார்க்க வேண்டும். ஆய்வின் முடிவில், சந்தேகத்திற்குரிய அல்லது மோசடி வங்கிக் கணக்குகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதா என்பதை அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகள் அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.