தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/ ‘வந்தே மாதரம்’ பாடல் பாடப்படுவதை தடுத்து நிறுத்தினாரா காங்., சோனியா?

‘வந்தே மாதரம்’ பாடல் பாடப்படுவதை தடுத்து நிறுத்தினாரா காங்., சோனியா?

‘வந்தே மாதரம்’ பாடல் பாடப்படுவதை தடுத்து நிறுத்தினாரா காங்., சோனியா?

1

ADDED : ஆக 15, 2026 07:24 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 15, 2026 07:24 PM

1

1
Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

புதுடில்லி: டில்லியில், காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த சுதந்திர தினவிழா கொண்டாட்டத்தில், ‘வந்தே மாதரம்’ தேசிய பாடல் பாடப்படும் போது, அக்கட்சியின் பார்லிமென்ட் குழு தலைவர் சோனியா சைகை செய்தது, அப்பாடல் பாடுவதை நிறுத்த சொன்னாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

டில்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில், சுதந்திர தின விழா நேற்று கொண்டாடப்பட்டது. இதில், காங்., தேசிய தலைவரும், ராஜ்யசபா எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மல்லிகார்ஜுன கார்கே, அக்கட்சியைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல், அக்கட்சியின் பார்லி., குழு தலைவர் சோனியா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

தேசியக் கொடியை ஏற்றுவதற்கு முன், வந்தே மாதரம் பாடல் பாடப்பட்டது. பாடல் பாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது, சோனியாவும், கார்கேவும் தங்களை சுற்றியிருப்பவர்களை பார்த்து, பாடலை நிறுத்தும்படி சைகை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து, ராகுலும் அதே போன்ற சைகையை செய்தார். இருப்பினும் வந்தே மாதரம் பாடல் முழுமையாக பாடப்பட்டது. தேசியக் கொடியை கார்கே ஏற்றினார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வேகமாக பரவியது.

இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து, பா.ஜ., செய்தித் தொடர்பாளர் கோபால் கிருஷ்ணா அகர்வால் கூறியதாவது:

வந்தே மாதரம் பாடப்படும் போது சோனியா எதிர்ப்பு தெரிவித்ததும், அது ஏன் இசைக்கப்படுகிறது என, காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளிடம் கேள்வி எழுப்பியதும் அக்கட்சியின் கேவலமான மனநிலையை வெளிப்படுத்துகிறது.

வந்தே மாதரம் என்பது வெறும் பாடல் மட்டுமல்ல, அது நாட்டின் சுதந்திர போராட்டம், தேசிய உணர்வு மற்றும் தேச பக்தியின் வரலாற்று சின்னம். சுதந்திர போராட்டத்தின் பாரம்பரியத்திற்கு உரிமை கோரும் அதே காங்கிரஸ் தானா இது?

வந்தே மாதரம் விவகாரத்தில் காங்கிரசின் அணுகுமுறை, அக்கட்சியின் அவசரநிலை கால மனநிலையை மக்களுக்கு நினைவூட்டுகிறது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

இதற்கு விளக்கமளித்த காங்கிரஸ் பொதுச்செயலர் ஜெய்ராம் ரமேஷ், ‘‘வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு சோனியா ஒருபோதும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை. என்ன நடந்தது என்பது தெரியாமலேயே பா.ஜ.,வினர் பொய் மூட்டைகளை அவிழ்த்து விடுகின்றனர்.

“காங்., தலைவர் கார்கே நீண்ட நேரம் நின்றுக் கொண்டிருந்ததால், அவருக்கு ஒரு நாற்காலியை வழங்கும்படி, சைகை மூலம் சோனியா கேட்டார். இதை தவறாக புரிந்து கொண்டு பா.ஜ.,வினர் வரிந்து கட்டுகின்றனர்,’’ என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us