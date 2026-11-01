டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரசாரம் நாடு முழுதும் இன்று முதல் துவக்கம்
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரசாரம் நாடு முழுதும் இன்று முதல் துவக்கம்
ADDED : நவ 01, 2026 02:56 PM
புதுடில்லி: மத்திய ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை சார்பில், நாடு முழுதும், ஐந்தாவது டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரசாரம், இன்று முதல் வரும் 30 வரை நடக்கிறது. இதற்காக சிறப்பு முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
மத்திய – மாநில அரசுகளின் ஓய்வூதியத்தை தொடர்ந்து பெற, ஆண்டுதோறும் நவம்பரில் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது கட்டாயம். வங்கிகளுக்கு நேரில் செல்லாமல், டிஜிட்டல் முறையில் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதை ஊக்குவிப்பதே இதன் நோக்கம். இதில், 80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, கடந்த 1ம் தேதி முதலே சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பதற்கான முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு பிரசாரத்தில், முக அங்கீகார தொழில்நுட்பத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட உள்ளது.
இது குறித்து மத்திய அரசு வெளியிட்ட அறிக்கை:
ஓய்வூதியதாரர்கள், தங்களின் ஸ்மார்ட்போனில், ‘ஜீவன் பிரமான்’ என்ற மொபைல் செயலியை டவுன்லோடு செய்து, முகத்தை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் சில நிமிடங்களில் தங்களின் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க முடியும். ஸ்மார்ட் போன் வசதி இல்லாதோர், பயோமெட்ரிக் குறைபாடு உள்ளோர், அஞ்சல் துறை மூலம் ஓய்வூதியதாரர்களின் வீட்டிற்கே நேரில் சென்று சான்றிதழை அளிக்கும் சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு உள்ளன.
தவிர, எஸ்.பி.ஐ., உட்பட அனைத்து பொதுத் துறை வங்கிக் கிளைகள், பொது சேவை மையங்கள் மற்றும் ரயில்வே துறையின் சிறப்பு கவுன்டர்களிலும் இதற்கான முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளன. இந்த முகாம்களில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புடன் சேர்த்து, இலவச மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் ஆதார் திருத்த சேவைகளும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளன.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.