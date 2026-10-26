ரயில்வே கவுன்டர் டிக்கெட்டுக்கு பயண காப்பீடு: டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்துவது கட்டாயம்
ரயில்வே கவுன்டர் டிக்கெட்டுக்கு பயண காப்பீடு: டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்துவது கட்டாயம்
UPDATED : அக் 26, 2026 11:17 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:07 PM
புதுடில்லி: 'ரயில்வே ஸ்டேஷன் கவுன்டர்களில் முன்பதிவு டிக்கெட் வாங்கும் பயணியர், விருப்பத்தின் பேரில் பயண காப்பீட்டை தேர்ந்தெடுக்க விரும்பினால், டிக்கெட்டுக்கான முழு தொகையையும், 'டிஜிட்டல்' முறையில் மட்டுமே செலுத்த வேண்டும்' என, ரயில்வே வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த உத்தரவு இன்று முதல் உடனடியாக அமலுக்கு வருகிறது.
ரயில்களில் தொலைதுார பயணத்திற்கு முன்பதிவு செய்யப்படும் டிக்கெட்டுடன், பயண காப்பீட்டை விருப்பத்தின் பேரில் பயணியர் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதற்காக 45 பைசா பிரீமியம் தொகையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 'ஆன்லைன்' எனப்படும், இணையதளம் வழியாக முன்பதிவு டிக்கெட் செய்பவர்கள், பிரீமியம் தொகையுடன் சேர்த்து, டிக்கெட்டுக்கான பணத்தை டிஜிட்டல் வழியாகவே செலுத்தி பெற்றுக் கொள்கின்றனர்.
ஆனால், ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் உள்ள கவுன்டர்களில் நேரடியாக சென்று டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் பயணியருக்கு, காப்பீட்டு தொகை 45 பைசா செலுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
தற்போது 5, 10, 25, 50 காசுகள் புழக்கத்தில் இல்லாததால், கவுன்டர்களில் பணம் செலுத்தும்போது, 45 பைசாவுக்கான பிரீமியம் தொகையை கழித்துவிட்டு, எஞ்சிய சில்லரை கொடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
இதை கருத்தில் கொண்ட ரயில்வே வாரியம், விருப்பத்தின் பேரில் பயண காப்பீட்டை தேர்ந்தெடுக்க விரும்பினால், டிக்கெட்டுக்கான முழு தொகையையும் டிஜிட்டல் முறையில் மட்டுமே செலுத்த வேண்டும் என்ற புதிய உத்தரவை இன்று (அக்.,26) பிறப்பித்தது.
கடந்த அக்., 6ல் உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில், நேரடி டிக்கெட் கவுன்டர்களுக்கும் இந்த வசதி விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு இன்று முதல் அமலுக்கு வருகிறது.