தே.ஜ., கூட்டணியின் பார்லி., குழு கூட்டம்: திரிணமுல் அதிருப்தி எம்.பி.,க்கள் பங்கேற்பு
தே.ஜ., கூட்டணியின் பார்லி., குழு கூட்டம்: திரிணமுல் அதிருப்தி எம்.பி.,க்கள் பங்கேற்பு
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 11:22 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM
புதுடில்லி: டில்லியில், பிரதமர் மோடி தலைமையில் நேற்று நடந்த ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பார்லி., குழு கூட்டத்தில், மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் திரிணமுல் காங்கிரசில் இருந்து விலகி, இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் இணைந்த அதிருப்தி எம்.பி.,க்கள் பங்கேற்றனர்.
பார்லி., மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நடந்து வரும் நிலையில், பொதுத்தேர்வுகள் முறைகேடு தடுப்பு திருத்த மசோதா, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா உள்ளிட்ட முக்கிய மசோதாக்களை நிறைவேற்றுவது தொடர்பாக, டில்லியில், பார்லி., வளாகத்தில், தே.ஜ., கூட்டணியின் பார்லி., குழு கூட்டம் நேற்று நடந்து.
பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடந்த இக்கூட்டத்தில், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மூத்த மத்திய அமைச்சர்கள் அமித் ஷா, ராஜ்நாத் சிங், நட்டா மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் எம்.பி.,க்களும் பங்கேற்றனர்.
இதில், திரிணமுல் காங்., தலைவர் மம்தா பானர்ஜிக்கு எதிராக போர்க்கொடி உயர்த்தி, சமீபத்தில் இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் இணைந்த அக்கட்சியின் 20 அதிருப்தி எம்.பி.,க்களும் பங்கேற்றனர். பா.ஜ.,வுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக அறிவித்திருந்த 20 அதிருப்தி எம்.பி.,க்களுக்கு லோக்சபாவில் தனி இருக்கை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.