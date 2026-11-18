ஊரக வேலை திட்டத்தில் குறைதீர்க்க மாவட்ட அளவில் அலுவலர்கள்: புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு
ஊரக வேலை திட்டத்தில் குறைதீர்க்க மாவட்ட அளவில் அலுவலர்கள்: புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு
UPDATED : நவ 18, 2026 08:01 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:56 PM
புதுடில்லி: ‘விபிஜி ராம் ஜி’ எனப்படும், ‘விக்சித் பாரத் ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரத்திற்கான உத்தரவாத திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக மாவட்ட அளவிலான குறைதீர் அலுவலர்களுக்கு புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்திற்கு மாற்றாக கடந்த ஜூலை 1ல், ‘விபிஜி ராம் ஜி’ திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. நாடு முழுதும் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இதற்காக மாவட்ட அளவிலான குறைதீர் அலுவலர்கள் மற்றும் மேல்முறையீட்டு அதிகாரிகளுக்கான வழிகாட்டுதல்களை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
அதன் விபரம்:
* வேலை அட்டைகள், வேலைவாய்ப்பு, ஊதியம் வழங்குதல், ஊதியம் தாமதமாக வழங்கியதற்கான இழப்பீடு, பணியிட வசதிகள், வருகை பதிவேடுகள் தொடர்பான முறைகேடுகள் போன்ற புகார்களை மாவட்ட அளவில் நியமிக்கப்படும் பிரத்யேக குறைதீர் அலுவலர்கள் விசாரித்து தீர்வு காண வேண்டும்.
* குறைதீர் அலுவலர்களாக நியமிக்கப்படுவதற்கான தகுதி பட்டியலில் ஊரக வளர்ச்சி, பொது நிர்வாகம், சட்டம், கல்வித்துறை, சமூகப் பணி மற்றும் மேலாண்மை ஆகிய துறைகளில் அனுபவம் உள்ளவர்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் பதவி காலம் மற்றும் ஊதிய விதிகளும் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.
* புகார்களை ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய, புகாரின் தற்போதைய நிலையை அறிய, விசாரணை நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்ய, தீர்ப்புகளை பதிவேற்றம் செய்ய பிரத்யேக டிஜிட்டல் தளம் உருவாக்கப்படுகிறது.
* கள ஆய்வின்போது எடுக்கப்படும் புவியியல் குறியீடு, நேரம் குறிப்பிடப்பட்ட புகைப்படங்கள் ஆதாரங்களாக பயன்படுத்தப்படும்.
* குறைதீர் அலுவலர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் குறைந்தபட்சம் மூன்று சமூக தணிக்கை பொது விசாரணைகள் அல்லது கிராம சபை கூட்டங்களில் கட்டாயம் பங்கேற்று மக்களின் குறைகளை கேட்டறிய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கிராமப்புற தொழிலாளர்கள் தங்கள் குறைகளை தீர்த்துக் கொள்ள அலுவலர்களை எளிதில் அணுகவும், திட்ட செயல்பாட்டை கண்காணிப்பதை வலுப்படுத்தவும் இந்த புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.