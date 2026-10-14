ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு

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ADDED : அக் 14, 2026 08:48 PM
புதுடில்லி: ‘ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு, 78 நாட்கள் ஊதியத்துக்கு இணையான உற்பத்தித் திறன் சார்ந்த தொகை, தீபாவளி போனசாக வழங்கப்படும்’ என, மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
டில்லியில், பிரதமர் மோடி தலைமையில் நேற்று நடந்த மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதன்படி, 11.40 லட்சம் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு போனஸ் வழங்க, 2,009 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. இதன் மூலம், தகுதியுள்ள ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு, 78 நாட்களுக்கு நிகரான ஊதியம் போனசாக வழங்கப்படும். அதிகபட்சமாக ஓர் ஊழியர், 17,591 ரூபாய் வரை பெறுவார்.
இந்த போனஸ் ரயில்வேயில் பணியாற்றும் தண்டவாளப் பராமரிப்பாளர்கள், லோக்கோ பைலட்கள், கார்டுகள், ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கள், தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள் உட்பட, ‘குரூப் – சி’ ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும். பண்டிகைக் காலத்திற்கு முன்னதாகவே, ஊழியர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் போனஸ் தொகை வரவு வைக்கப்பட உள்ளது.
ரூ.53,428 கோடி ஒதுக்கீடு
தேசிய சமூக உதவித் திட்டத்தை, 2026 – -27 முதல் 2030- – 31 வரை தொடர்ந்து செயல்படுத்த, 53,428 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி மத்திய அமைச்சரவை நேற்று ஒப்புதல் அளித்தது. இத்திட்டத்தின் கீழ், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஓய்வூதியத் தகுதி வரம்புகள் தளர்த்தப்பட்டு, உதவித்தொகை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
முன்பு, 80 சதவீத கடுமையான பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்ட நிலையில், மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைகள் சட்டம் – 2016-க்கு இணங்க, இனி, 40 சதவீத பாதிப்பு இருந்தாலே உதவித்தொகை கிடைக்கும்.
ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான குறைந்தபட்ச வயது வரம்பு முற்றிலும் நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், பிறப்பிலிருந்தே தகுதியுள்ள மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு உதவித்தொகை கிடைக்கும். 79 வயது வரை, மாதம், 375 ரூபாயும், 80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு, மாதம், 625 ரூபாயும் மத்திய அரசு சார்பில் வழங்கப்படும்.