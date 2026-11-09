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புதுடில்லி: நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்த விமானத்தில், பயணிகளுடன் விமானி ஒருவர் வித்தியாசமான முறையில் தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடியுள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
அந்த வீடியோவில், தீபாவளி பண்டிகை குறித்து விளக்கமளித்த விமானி பிரதீப் கிருஷ்ணன், பயணிகள் தங்களின் செல்போனில் டார்ச் லைட்டை ஆன் செய்து பண்டிகையை கொண்டாடுமாறு அழைப்பு விடுத்தார். அதனை ஏற்ற பயணிகள், தங்கள் செல்போனின் பிளாஷ் லைட்டை ஆன் செய்து, தீபாவளியை உற்சாகமாகக் கொண்டாடினர்.
இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில், பலரும் புதுவிதமான கொண்டாட்டம் என்று கமென்ட் செய்து வருகின்றனர்.
நடுவானில் விமானத்தில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்; மொபைல் போனை ஒளிரச் செய்து பயணிகள் உற்சாகம்
நடுவானில் விமானத்தில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்; மொபைல் போனை ஒளிரச் செய்து பயணிகள் உற்சாகம்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:32 PM
ADDED : நவ 09, 2026 01:14 PM
UPDATED : நவ 09, 2026 04:32 PM ADDED : நவ 09, 2026 01:14 PM
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புதுடில்லி: நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்த விமானத்தில், பயணிகளுடன் விமானி ஒருவர் வித்தியாசமான முறையில் தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடியுள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
அந்த வீடியோவில், தீபாவளி பண்டிகை குறித்து விளக்கமளித்த விமானி பிரதீப் கிருஷ்ணன், பயணிகள் தங்களின் செல்போனில் டார்ச் லைட்டை ஆன் செய்து பண்டிகையை கொண்டாடுமாறு அழைப்பு விடுத்தார். அதனை ஏற்ற பயணிகள், தங்கள் செல்போனின் பிளாஷ் லைட்டை ஆன் செய்து, தீபாவளியை உற்சாகமாகக் கொண்டாடினர்.
இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில், பலரும் புதுவிதமான கொண்டாட்டம் என்று கமென்ட் செய்து வருகின்றனர்.