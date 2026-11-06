தி.மு.க., மகேஷுக்கு சிறையில் தீபாவளி!

ADDED : நவ 06, 2026 12:58 AM
ADDED : நவ 06, 2026 12:58 AM
சென்னை: தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ், இந்த ஆண்டு தீபாவளியன்று, சிறையில் இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டு உள்ளது.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்த அங்கீகாரம் வழங்குவதாக கூறி, 100 கோடி ரூபாய் வரை பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக, தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தினர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். அதன் அடிப்படையில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷை, கைது செய்தனர்.
அவரை, போலீஸ் காவலில் எடுத்து, மூன்று நாள் விசாரணை நடத்திய பின், மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். ஜாமின் கோரி, கடந்த அக்.,27ம் தேதி மகேஷ் தாக்கல் செய்த மனு, ஊழல் வழக்குகளை விசாரிக்கும் சென்னை சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மகேஷ் தரப்பில், 'தனியார் பள்ளிகளுக்கு, 20 ஆண்டு அங்கீகாரம் வழங்குவது தொடர்பான அரசாணையில், பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சராக இருந்த மகேஷ் கையெழுத்திடவில்லை. 'அந்த துறையின் கூடுதல் செயலர் தான் கையெழுத்திட்டு உள்ளார். இந்த வழக்கில் லஞ்சம் கொடுத்ததாக ஒப்புக்கொண்ட பள்ளி நிர்வாகிகளை, போலீசார் ஏன் கைது செய்யவில்லை?' என வாதிடப்பட்டது.
காவல் துறை சார்பில், 'மகேஷிடம் நடத்திய மூன்று நாள் விசாரணையில், புதிய ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன. அது குறித்து விசாரிக்க வேண்டியுள்ளது. வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., முத்துகுமாரின் ஓட்டுநர் சரவணன், பணத்தை எடுத்து செல்வது தொடர்பான வீடியோ ஆதாரம் உள்ளது. 'அவர் தலைமறைவாக உள்ளார். புலன் விசாரணையில் புதிய ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளதால், மகேஷை மீண்டும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க உள்ளோம். எனவே, ஜாமின் வழங்கக்கூடாது' என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி, முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷின் ஜாமின் மனு மீதான உத்தரவை, நவ., 10ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார். அதனால், இந்த ஆண்டு தீபாவளியன்று, சிறையில், மகேஷ் இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே, தி.மு.க., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., முத்துகுமாரை, காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, காவல்துறை தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.