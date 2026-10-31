இந்த 5 கேள்விகளுக்கு உங்களிடம் பதில் உண்டா? காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பாஜ சவால்
இந்த 5 கேள்விகளுக்கு உங்களிடம் பதில் உண்டா? காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பாஜ சவால்
ADDED : அக் 31, 2026 03:30 PM
ADDED : அக் 31, 2026 03:30 PM
புதுடில்லி: எஸ்ஐஆர், தேர்தல் நடைமுறைகள் பற்றி நாங்கள் எழுப்பும் 5 கேள்விகளுக்கு முதலில் பதில் சொல்லுங்கள் என்று காங்கிரசுக்கு பாஜ கவால் விடுத்துள்ளது.
பார்லி. விவகார அமைச்சரான கிரண் ரிஜிஜூ இந்த கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறார். எக்ஸ் பதிவில் அவர் கேட்டிருக்கும் 5 கேள்விகளின் விவரம் வருமாறு;
காங்கிரசிடம் அடிப்படையான சில கேள்விகளை கேட்க விரும்புகிறேன்.
1. 2014ம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தலில், காங். ஆட்சியில் தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமிக்கப்பட்ட போது, எப்படி வெறுமனே 44 இடங்களில் மட்டுமே ஜெயிக்க முடிந்தது.
2. 2024ல் தலைமை தேர்தல் கமிஷனராக ஞானேஷ்குமார் பொறுப்பேற்க வில்லை. பின்னர் எப்படி காங். தொடர்ந்து 3வது முறையாக தேர்தலில் தோற்றது.
3. 2014ம் ஆண்டு முதல் 2026ம் ஆண்டு வரை பல மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தது. அதற்காக இப்போது பதவியில் இருக்கும் முதல்வர்கள் விலகுவார்களா? அல்லது மன்னிப்பு கேட்பார்களா?
4. சட்ட விரோதமாக குடியேறியவர்கள், வேறு இடங்களுக்குச் சென்றவர்கள், பல இடங்களில் பெயர் உள்ளவர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்க வேண்டுமா? வேண்டாமா?
5. 1952-56, 1958-61, 1965-66, 1983-84, 1987-88, 1993, 1995 மற்றும் 2002-2004 ஆகிய காலக்கட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட எஸ்ஐஆர் பணிகள் சட்ட விரோதமானதா?
ஒரு குடும்பத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கட்சியானது, அந்நிய சக்திகளுடன் இணைந்து நாட்டின் அரசியல் அமைப்பையும், ஜனநாயகத்தையும் அழிக்க முயல்கிறது.
இவ்வாறு கிரண் ரிஜிஜூ கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறார்.