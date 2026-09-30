உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
புதுடில்லி; இந்திய வாகனத்துறையை உலகளவில் நம்பர் 1 ஆக மாற்றுவதே என் கனவு என்று மத்திய போக்குவரத்து அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறி உள்ளார்.
நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அவர் பேசியதாவது;
இந்தியாவில் வாகன தொழில்துறையானது, உலகின் மிக பெரிய தொழிலாக உருவெடுக்கும் ஆற்றலை கொண்டது. இது ஒரு வளர்ச்சி இயந்திரம் ஆகும்.
வாகன தொழில்துறை நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு. இதில், இந்தியாவை உலகின் முதலிடத்திற்கு கொண்டு வருவததே என் கனவு. தற்போது முதலிடத்தில் சீனா உள்ளது. இந்தியா 3ம் இடத்தில் இருக்கிறது.
நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் இந்திய வாகனத்துறையின் பங்களிப்பு என்பது ரூ.22.75 லட்சம் கோடியாகும். பொருளாதார வளர்ச்சி, தொழில்துறை சூழலுக்கு முக்கியமானதாக இருக்கிறது.
இவ்வாறு நிதின் கட்கரி பேசினார்.
இந்திய வாகனத்துறையை உலகளவில் நம்பர் 1 ஆக மாற்றுவதே கனவு: சொல்கிறார் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி
இந்திய வாகனத்துறையை உலகளவில் நம்பர் 1 ஆக மாற்றுவதே கனவு: சொல்கிறார் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி
ADDED : செப் 30, 2026 08:44 PM
ADDED : செப் 30, 2026 08:44 PM
அ நிறம் | அளவு
புதுடில்லி; இந்திய வாகனத்துறையை உலகளவில் நம்பர் 1 ஆக மாற்றுவதே என் கனவு என்று மத்திய போக்குவரத்து அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறி உள்ளார்.
நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அவர் பேசியதாவது;
இந்தியாவில் வாகன தொழில்துறையானது, உலகின் மிக பெரிய தொழிலாக உருவெடுக்கும் ஆற்றலை கொண்டது. இது ஒரு வளர்ச்சி இயந்திரம் ஆகும்.
வாகன தொழில்துறை நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு. இதில், இந்தியாவை உலகின் முதலிடத்திற்கு கொண்டு வருவததே என் கனவு. தற்போது முதலிடத்தில் சீனா உள்ளது. இந்தியா 3ம் இடத்தில் இருக்கிறது.
நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் இந்திய வாகனத்துறையின் பங்களிப்பு என்பது ரூ.22.75 லட்சம் கோடியாகும். பொருளாதார வளர்ச்சி, தொழில்துறை சூழலுக்கு முக்கியமானதாக இருக்கிறது.
இவ்வாறு நிதின் கட்கரி பேசினார்.