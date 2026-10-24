போக்குவரத்து விதிமுறை மீறிய 10 பேர் டிரைவிங் லைசென்ஸ் தற்காலிக ரத்து
போக்குவரத்து விதிமுறை மீறிய 10 பேர் டிரைவிங் லைசென்ஸ் தற்காலிக ரத்து
UPDATED : அக் 24, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 03:44 PM
புதுடில்லி: டில்லியில் போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறிய, 10 பேரின், ‘டிரைவிங் லைசென்ஸ்’ தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
டில்லி மாநகர போலீசின் போக்குவரத்து பிரிவினர், மேற்கு டில்லியில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். மது அருந்தி விட்டு வாகனம் ஓட்டுதல், ஆபத்தான முறையில் அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டுதல், தலைக்கவசம் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டுதல் மற்றும் போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறுவோர் கண்காணிக்கப்பட்டனர்.
போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறிய, 556 பேர் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, நடவடிக்கை எடுக்க நீதிமன்றத்துக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. இதில், மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டிய, 112 பேர் மீது, மோட்டார் வாகன சட்டப் பிரிவு 185-ன் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. இவர்களில் ஐந்து பேர் டிரைவிங் லைசென்ஸை தற்காலிகமாக ரத்து செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதேபோல, சிக்னலில் நிற்காமலும், ஒருவழிப் பாதையிலும் வாகனம் ஓட்டிச் சென்ற, 374 பேர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க, நீதிமன்றத்துக்கு பரிந்துரை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இது தவிர, டில்லி மற்றும் அண்டை மாநிலங்களில் உள்ள மாவட்ட மற்றும் பிராந்திய போக்குவரத்து அலுவலகங்களுக்கும், 70 பரிந்துரைகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட போக்குவரத்து அதிகாரிகள் ஐந்து பேர் டிரைவிங் லைசென்ஸ் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
போக்குவத்து பிரிவு போலீஸ் அதிகாரி கூறியதாவது:
சாலைகளில் ஆபத்தான முறையில் அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டுதல் மற்றும் ஒருவழி பாதையில் வாகனம் ஓட்டுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க, போலீசுடன் இணைந்து வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகமும் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. போக்குவரத்து போலீஸ் பதிவு செய்யும் வழக்குகளில், ஆபத்தான முறையில் வாகனம் ஓட்டுவது தொடர்பான மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் 184-வது பிரிவையும், பொதுச் சாலையில் கவனக்குறைவாக வாகனம் ஓட்டுவது அல்லது பயணம் செய்வது தொடர்பான பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் 281- பிரிவையும் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. குற்றப்பத்திரிகைகளை நீதிமன்றங்களுக்கு அனுப்பும்போது, டிரைவிங் லைசென்ஸை ரத்து செய்யவும் பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.