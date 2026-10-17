வறட்சியால் தவிக்கும் விவசாயிகள்; ஒரு நாள் ஊதியத்தை நிவாரண நிதிக்கு வழங்கும் ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிகள்!
வறட்சியால் தவிக்கும் விவசாயிகள்; ஒரு நாள் ஊதியத்தை நிவாரண நிதிக்கு வழங்கும் ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிகள்!
ADDED : அக் 17, 2026 01:47 PM
ADDED : அக் 17, 2026 01:47 PM
மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கடும் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உதவுவதற்காக, ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிகள் அக்டோபர் மாதத்தில் ஒரு நாள் ஊதியத்தை முதல்வர் நிவாரண நிதிக்கு வழங்க முன்வந்துள்ளனர்.
மகாராஷ்டிராவில் போதிய மழை பெய்யாததால் விவசாயம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து, குடிநீர் மற்றும் பாசனத்துக்கான தட்டுப்பாடு அதிகரித்துள்ளது. கடந்த அக்.,14 தேதி மாநிலத்தின் 305 தாலுகாக்களை வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளாக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இதையடுத்து, விவசாயிகளுக்கு உதவுவதற்கான நிவாரண நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
வறட்சியால் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில், மாநிலத்தின் மூத்த ஐ.ஏ.எஸ் மற்றும் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் அக்டோபர் மாதத்துக்கான ஒரு நாள் ஊதியத்தை முதல்வர் நிவாரண நிதிக்கு வழங்க முடிவு செய்துள்ளனர். அதிகாரிகளின் அமைப்பும் இதுதொடர்பாக மாநில அரசிடம் கடிதம் அளித்துள்ளது.
அதிகாரிகளின் இந்த முயற்சிக்கு மக்கள் பிரதிநிதிகளும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். சிப்லுன்-சங்கமேஷ்வர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ.சேகர் நிகம், தனது ஒரு மாத அடிப்படை ஊதியத்தை விவசாயிகள் நிவாரணத்துக்காக வழங்கியுள்ளார். மற்றோரு எம்.எல்.ஏ ரோஹித் பவார், வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஹெக்டேருக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.50,000 மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.25,000 நேரடி நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் விவசாயிகளுக்கு நிலவரியில் முழு விலக்கு அளிக்கப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. பயிர்க்கடன்களை மறுசீரமைப்பதுடன், வேளாண் கடன்களை வசூலிப்பதற்கும் உடனடியாகத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாய மின் மோட்டார்களுக்கான மின் கட்டணத்திலும் சலுகைகள் வழங்கப்பட உள்ளன.