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ரூ.14 கோடி மதிப்புள்ள போதை பொருட்கள் பறிமுதல்: மிசோரமில் அதிரடி

ரூ.14 கோடி மதிப்புள்ள போதை பொருட்கள் பறிமுதல்: மிசோரமில் அதிரடி

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 11:04 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:34 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 11:04 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:34 PM

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அய்ஸ்வால்:மிசோரம் மாநிலத்தில் அசாம் ரைபிள்ஸ் படையினரும் மாநில சட்ட அமலாக்கப் பிரிவினரும் இணைந்து நடத்திய 4 வெவ்வேறு அதிரடி வேட்டைகளில், 14.2 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இது தொடர்பாக மியான்மர் நாட்டினர் இருவர் உட்பட ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

வடகிழக்கு மாநிலமான மிசோரமில் கடந்த 24 முதல் 26ம் தேதி வரை அசாம் ரைபிள்ஸ் வீரர்கள், மிசோரம் போலீசார், கலால் மற்றும் போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவினர், உளவுத்துறை உதவியுடன் வெவ்வேறு இடங்களில் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.

இதில், 6.57 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 2.18 கிலோ மெத் ஆம்பெட்டமைன் போதை மாத்திரைகள், 50.25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 67 கிராம் ஹெராயின், 4.12 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள கடத்தல் பாக்குகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. நம் அண்டை நாடான மியான்மர் எல்லை அருகே உள்ள சியாசி கிராமத்தில் மட்டும் 3 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 401 கிராம் ஹெராயின் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

இந்த அதிரடி நடவடிக்கையில் மொத்தம் 14.2 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதை பொருட்கள் சிக்கிய நிலையில், மியான்மரை சேர்ந்த இருவர் உட்பட ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடம் தீவிரமாக விசாரணை நடந்து வருகிறது.

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