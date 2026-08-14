சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் மன்னன் கைது!
சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் மன்னன் கைது!
UPDATED : ஆக 15, 2026 12:05 AM
ADDED : ஆக 14, 2026 11:57 PM
UPDATED : ஆக 15, 2026 12:05 AM ADDED : ஆக 14, 2026 11:57 PM
புதுடில்லி: மும்பை, புனே, டில்லி உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில், 6,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப்பொருட்களை கடத்திய வழக்கில், தேடப்பட்டு வந்த சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலின் தலைவன் வீரேந்தர பசோயாவை, துபாயில் கைது செய்த போலீசார், அவரை டில்லிக்கு அழைத்து வந்தனர்.
மஹாராஷ்டிரா மாநிலம், புனேவில், 2024 பிப்ரவரியில், 'மெபெட்ரோன்' எனப்படும், ஒருவகை போதைப்பொருள் வைத்திருந்த நபர், போலீசாரிடம் சிக்கினார்.
அதன் விசாரணை விரிவடைந்த போது, புனேவிலிருந்து 867 கிலோ மற்றும் டில்லியிலிருந்து 970 கிலோ உட்பட, மொத்தம் 1,837 கிலோ மெபெட்ரோன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதன் சந்தை மதிப்பு 6,000 கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டது.
சிறப்பு இயக்கம்
சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல் வாயிலாக, இது நம் நாட்டுக்குள் கடத்தி வரப்பட்டதும், இந்த நடவடிக்கையை இங்கிருந்து வீரேந்தர சிங் பசோயா என்பவர் ஒருங்கிணைத்ததும் தெரிந்தது.
இதையடுத்து, மும்பையில் உள்ள என்.சி.பி., எனப்படும், போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவுக்கு, வழக்கு மாற்றப்பட்டது. அவர்கள் நடத்திய விசாரணையில், டில்லியில் மிகப்பெரிய போதைப்பொருள் வழக்கு ஒன்றின் பிரதான குற்றவாளியான சந்தீப் துனியாவுக்கும், பசோயா நெருக்கமானவர் என தெரிந்தது.
இருவரையும் கைது செய்ய, சர்வதேச போலீஸ் அமைப்பான, 'இன்டர்போல்' உதவியை, போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் நாடியிருந்தனர். இருவருக்கும் எதிராக அவர்கள், 'ரெட் கார்னர்' நோட்டீஸ் பிறப்பித்திருந்தனர். ஆனால், சந்தீப் துனியா துபாயில் இருந்து பாகிஸ்தானுக்கு தப்பிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், 'ஆப்பரேஷன் குளோபல் ஹன்ட்' நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக பசோயாவை பிடிக்க என்.சி.பி., அதிகாரிகள் கடும் முயற்சி மேற்கொண்டனர். என்.சி.பி.,யின் இந்த, ஆப்பரேஷன் குளோபல் ஹன்ட் மூன்று ஆண்டுகால சிறப்பு இயக்கமாகும்.
கண்காணிப்பு
துபாய், கனடா, ஐரோப்பா உள்ளிட்ட நாடுகளில் பதுங்கிக்கொண்டு, இந்தியாவுக்குள் போதைப்பொருளை கடத்தும் 100 சர்வதேச கும்பல்களையும், அவற்றின் தலைவர்களையும் அடையாளம் கண்டுபிடித்து, நம் நாட்டுக்கு அழைத்து வருவதே, இதன் நோக்கம்.
இதன் முதல் பெரிய வெற்றியாக, மும்பை தாதா தாவூத் இப்ராஹிமின் நெருங்கிய கூட்டாளி முகமது சலீம் டோலா, துருக்கியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டார். அதன் பின், வீரேந்தர பசோயா போன்றவர்களும் இதில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளின் முயற்சியால், கடந்த ஜூன் மாதம் பசோயா, மேற்காசிய நாடான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின் துபாய் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். இந்தியா -- ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஒருங்கிணைப்பு காரணமாக, டில்லிக்கு நேற்று அழைத்து வரப்பட்டார். அவரை என்.சி.பி., அமைப்பினர் கைது செய்து விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர்.
தப்ப முடியாது
இந்த நடவடிக்கை குறித்து, பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியதாவது : வெளிநாடுகளில் பதுங்கியுள்ள போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களை கண்டறிந்து, அவர்களின் வலையமைப்பை முற்றிலும் அழிக்கும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, பசோயாவை இந்திய புலனாய்வு அமைப்புகள் கண்காணித்து வந்தன.
அவர் தொடர்பான தகவல்களை முழுமையாக கண்டறிந்த அதிகாரிகள், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் போலீசுக்கு தகவல் தந்து, கைது செய்ய வைத்தனர். அங்கிருந்து அவரை நம் நாட்டுக்கு அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர். இதையடுத்து, துபாயில் கைது செய்யப்பட்ட பசோயா, நாடு கடத்தப்பட்டு டில்லி அழைத்து வரப்பட்டார்.
போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்கள், உலகின் எந்த மூலையில் பதுங்கினாலும், சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்ப முடியாது என்பதை நம் புலனாய்வு அமைப்புகள் மீண்டும் நிரூபித்து உள்ளன. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.