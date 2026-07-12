அசாமில் ரூ.427 கோடி மதிப்பு போதைப்பொருள் அழிப்பு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:01 PM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:01 PM
கவுகாத்தி: அசாமில் ரூ.472.51 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் அழிக்கப்பட்டது.
இதற்கான திட்டத்தை துவக்கி வைத்து முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா கூறியதாவது: ஹெராயீஜ், கஞ்சா, இருமல் மருந்து, மாத்திரைகள் உள்ளிட்ட ரூ.472.51 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் அழிக்கப்பட்டன.
ரூ.39.07 கோடி மதிப்புள்ள 39.069 கிலோ மோர்பைன்
ரூ.117.75 கோடிமதிப்புள்ள 58.88 கிலோ ஹெராயின்
ரூ.188.98 கோடி மதிப்புள்ள 37796.34 கிலோ கஞ்சா,
ரூ.22.94 கோடி மதிப்புள்ள 229449 மருந்து பாட்டீல்கள்,
ரூ.19.86 மதிப்புள்ள 496712 போதை தரும் மாத்திரைகள், கேப்சூல்கள்
ரூ.74.84 கோடி மதிப்பு மெத்தம்பெட்டமைன் கலந்த மாத்திரைகள்,
ரூ.3.98 கோடி மதிப்பு 79.77 கிலோ ஓப்பியம் உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் அழிக்கப்படுகிறது.
இந்தப் பணி அடுத்த 10 நாட்கள் நடக்கும். போதைப்பொருள் அழிக்கும் இயந்திரங்களை மத்திய அரசு அழித்துள்ளது. 10 நாட்களில் ரூ.472.51 கோடி மதிப்பு போதைப்பொருள் அழிக்கப்படும். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 3300 போதை மருந்து கடத்தல் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ.3,227 கோடி மதிப்பு போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
போதை மருந்து கடத்தலுக்கு எதிராக வலுவான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதுடன், உளவுத்துறை வலுப்படுத்தப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.