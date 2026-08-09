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ஆங்கில படங்களை ஓரம்கட்டி சாதித்த துரந்தர் திரைப்படம்

ஆங்கில படங்களை ஓரம்கட்டி சாதித்த துரந்தர் திரைப்படம்

UPDATED : ஆக 09, 2026 01:42 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 01:16 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 01:42 PM ADDED : ஆக 09, 2026 01:16 PM

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புதுடில்லி: 'துரந்தர்' திரைப்படம் 2026ம் ஆண்டில் உலகில் அதிகம் பார்க்கப்பட்ட ஆங்கிலம் அல்லாத திரைப்படமாக உருவெடுத்துள்ளது என நெட்பிலிக்ஸ் இணை சிஇஓ டெட் சரண்டோஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் கூறியதாவது: ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான 'துரந்தர்' படம் இந்த ஆண்டு உலகளவில் நெட்பிளிக்ஸில் அதிகம் பார்க்கப்பட்ட ஆங்கிலம் அல்லாத திரைப்படமாக சாதனை படைத்துள்ளது. இது உலகளவில் 3.7 கோடி பார்வைகளைப் பெற்று புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது. 'துரந்​தர்' திரைப்​படம் ஹாலிவுட் படங்​களை​யும் மிஞ்சி வரலாற்​றுச் சாதனை படைத்​துள்​ளது. பல ஆங்​கிலப் படங்​களை விட​வும் அதிக பார்​வை​களைப் பெற்​றுள்ளது.

இந்த ஆண்​டின் முதல் பாதி​யில் மட்​டும் இப்​படத்​தின் முதல் பாகம், 22 நாடு​களின் நெட்பிளிக்ஸ் தரவரிசை​யில் முதலிடம் பிடித்​தது. உலக அளவில் திரையரங்​கு​களில் இதன் இரு பாகங்​களும் சேர்த்து ரூ.3100 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்துள்ளன. இரண்​டாம் பாக​மான 'துரந்​தர்: தி ரிவெஞ்ச்' இந்​தி​யா​வில் ரூ.1,000 கோடி வசூலித்த முதல் பாலிவுட் திரைப்படம் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளது.

இந்​தி​யா​வில் தயாரித்த 'சேக்​ரட் கேம்​ஸ்' தொடர் ஒரு புதிய அனுபவ​மாக இருந்​தது. தற்போது, ​​இந்தியாவில் திரைப்படங்களுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான, அழகான, வளமான, நீண்ட வரலாறு இருப்பதால், நாங்கள் வந்து 'சேக்​ரட் கேம்​ஸ்' தொடரை உருவாக்கிய போது அது முற்றிலும் மாறுப்பட்ட ஒரு தொலைக்காட்சி தொடராக இருந்தது. இவ்வாறு நெட்பிலிக்ஸ் இணை சிஇஓ டெட் சரண்டோஸ் கூறினார்.

'துரந்தர்' திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் டிசம்பர் 2025ல் தியேட்டரில் வெளியானது. பின்னர், அதன் இரண்டாம் பாகம் மார்ச் 2026ல் தியேட்டரில் வெளியாவதற்கு முன்பாகவே, நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியானது. 'துரந்தர்: தி ரிவெஞ்ச்' தற்போது இந்தியாவில் நெட்பிளிக்ஸ் மற்றும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஆகிய இரண்டிலும் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

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