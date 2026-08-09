ஆங்கில படங்களை ஓரம்கட்டி சாதித்த துரந்தர் திரைப்படம்
ஆங்கில படங்களை ஓரம்கட்டி சாதித்த துரந்தர் திரைப்படம்
UPDATED : ஆக 09, 2026 01:42 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 01:16 PM
UPDATED : ஆக 09, 2026 01:42 PM ADDED : ஆக 09, 2026 01:16 PM
புதுடில்லி: 'துரந்தர்' திரைப்படம் 2026ம் ஆண்டில் உலகில் அதிகம் பார்க்கப்பட்ட ஆங்கிலம் அல்லாத திரைப்படமாக உருவெடுத்துள்ளது என நெட்பிலிக்ஸ் இணை சிஇஓ டெட் சரண்டோஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான 'துரந்தர்' படம் இந்த ஆண்டு உலகளவில் நெட்பிளிக்ஸில் அதிகம் பார்க்கப்பட்ட ஆங்கிலம் அல்லாத திரைப்படமாக சாதனை படைத்துள்ளது. இது உலகளவில் 3.7 கோடி பார்வைகளைப் பெற்று புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது. 'துரந்தர்' திரைப்படம் ஹாலிவுட் படங்களையும் மிஞ்சி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது. பல ஆங்கிலப் படங்களை விடவும் அதிக பார்வைகளைப் பெற்றுள்ளது.
இந்த ஆண்டின் முதல் பாதியில் மட்டும் இப்படத்தின் முதல் பாகம், 22 நாடுகளின் நெட்பிளிக்ஸ் தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்தது. உலக அளவில் திரையரங்குகளில் இதன் இரு பாகங்களும் சேர்த்து ரூ.3100 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்துள்ளன. இரண்டாம் பாகமான 'துரந்தர்: தி ரிவெஞ்ச்' இந்தியாவில் ரூ.1,000 கோடி வசூலித்த முதல் பாலிவுட் திரைப்படம் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளது.
இந்தியாவில் தயாரித்த 'சேக்ரட் கேம்ஸ்' தொடர் ஒரு புதிய அனுபவமாக இருந்தது. தற்போது, இந்தியாவில் திரைப்படங்களுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான, அழகான, வளமான, நீண்ட வரலாறு இருப்பதால், நாங்கள் வந்து 'சேக்ரட் கேம்ஸ்' தொடரை உருவாக்கிய போது அது முற்றிலும் மாறுப்பட்ட ஒரு தொலைக்காட்சி தொடராக இருந்தது. இவ்வாறு நெட்பிலிக்ஸ் இணை சிஇஓ டெட் சரண்டோஸ் கூறினார்.
'துரந்தர்' திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் டிசம்பர் 2025ல் தியேட்டரில் வெளியானது. பின்னர், அதன் இரண்டாம் பாகம் மார்ச் 2026ல் தியேட்டரில் வெளியாவதற்கு முன்பாகவே, நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியானது. 'துரந்தர்: தி ரிவெஞ்ச்' தற்போது இந்தியாவில் நெட்பிளிக்ஸ் மற்றும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஆகிய இரண்டிலும் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.