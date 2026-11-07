துாசி அகற்றும் இயந்திரங்கள் ஐரோப்பாவில் இருந்து இறக்குமதி: டில்லி மாநகராட்சி கமிஷனர் தகவல்
துாசி அகற்றும் இயந்திரங்கள் ஐரோப்பாவில் இருந்து இறக்குமதி: டில்லி மாநகராட்சி கமிஷனர் தகவல்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:16 PM
புதுடில்லி: ‘‘ஐரோப்பாவில், ‘ஆர்டர்’ செய்யப்பட்டுள்ள சாலையை சுத்தம் செய்யும் அதிநவீன இயந்திரங்கள் விரைவில் டில்லியை வந்தடையும்,” என, மாநகராட்சி கமிஷனர் சஞ்சீவ் கிர்வார் கூறினார்.
டில்லி மாநகராட்சி கமிஷனர் சஞ்சீவ் கிர்வார் கூறியதாவது:
தலைநகர் டில்லியில் காற்றுமாசை கட்டுக்குள் கொண்டு வர, பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. சாலைகளில் தேங்கும் துாசியை அப்புறப்படுத்த, தற்போது தண்ணீர் தெளிப்பான்கள் உபயோகப்படுத்துகிறோம். அதிநவீன இயந்திரங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
மாநகராட்சியில் தற்போது, 66 அதிநவீன இயந்திரங்கள் உள்ளன. டில்லியில் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருக்கும் காற்று மாசு, அபாயகரமான நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதால், கூடுதல் இயந்திரங்களை வாடகைக்கு எடுக்கலாம என பரிசீலனை நடக்கிறது.
அதேநேரத்தில், ஐரோப்பாவில் ஆர்டர் செய்திருந்த, 70 அதிநவீன தூசி அகற்றும் இயந்திரங்கள், அக்டோபர் மாத இறுதிக்குள் வந்து சேரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், மேற்கு ஆசிய போர்ச்சூழலால் டில்லி வந்தடைவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. தற்போது நிலைமை சற்று சீராகி இருப்பதால், இம்மாத இரண்டாவது வாரத்தில், இயந்திரங்கள் வந்தடையும் என தகவல் கிடைத்துள்ளது. டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள், 55 இயந்திரங்கள் வந்து சேர்ந்து விடும்.
இந்த இயந்திரங்கள் வாயிலாக, டில்லி மாநகர் முழுதும் சாலை சுத்தம் செய்யும் பணி தீவிரப்படுத்தப்படும். மேலும், சாலைகளில் தண்ணீர் தெளிப்பான்கள், துாசி எதிர்ப்பு கருவிகள் மற்றும் ஜெட்டிங் இயந்திரங்களும் பயன்படுத்தப்படும்.
காற்று மாசு அதிகமுள்ளதாக அடையாளம் காணப்பட்ட, 48 இடங்களில் வாகனப் போக்குவரத்து, கட்டுமான பணிகளை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறோம். குப்பைகள் குவியும் முன்போ அல்லது அவற்றை திறந்தவெளியில் எரிக்கப்படுதற்கு முன்போ அகற்ற, கூடுதல் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
திறந்த வெளியில் குப்பை எரிப்பதை தடுக்க, 125 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், அதிக புகை வெளியிடும் வாகனங்களை கண்டுபிடிக்க, சுங்கச் சாவடிகளில் அதிநவீன கேமராக்கள் பொருத்தும் பணி நடக்கிறது. இந்தக் கேமராக்களின் சோதனை அடுத்த வாரம் தொடங்கும். இந்தக் கேமராக்களில், வாகன எண் கண்டறியும் தானியங்கி தொழில்நுட்பமும் உள்ளது. கண்டறியப்படும் வாகன உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க, போலீசுக்கு பரிந்துரை செய்யப்படும்.
மற்றொரு முயற்சியாக, மாநகராட்சி பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவ – மாணவியரிடம் கழிவு மேலாண்மை மற்றும் பொது சுகாதாரம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்கான பொருட்கள் தயாராகின்றன. கழிவுகளை அகற்றிய பின், அவற்றை என்ன செய்கிறோம் என்பதை விளக்கும் வகையில், குறிப்பாக மக்கும் கழிவுகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் எவ்வாறு கையாளப்படுகின்றன என்பதையும், இந்தப் பொருட்கள் மூலம் விளக்கலாம். அடுத்த வார இறுதிக்குள் இந்தப் பாடப் பொருட்கள் மாநகராட்சிப் பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.