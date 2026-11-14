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இன்று (நவ.14) பிற்பகல் 2.43 மணி அளவில் அசாமின் கவுகாத்தி, மேகாலயாவின் சில பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அளவுகோலில் 4 ஆக இந்நிலநடுக்கம் பதிவாகி இருக்கிறது.
நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை தேசிய நிலநடுக்கவியல் மையம் உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. நிலநடுக்கத்தின் மையப்புள்ளி அசாமின் கம்ரூப் மாவட்டத்தை மையமாக கொண்டு ஏற்பட்டுள்ளது.
நிலநடுக்கத்தால் கட்டடங்கள் குலுங்கின. அச்சம் அடைந்த மக்கள், குடியிருப்புகளை விட்டுவிட்டு வீதிகளில் திரண்டனர். உயிர்ச்சேதமோ, பொருட்சேதமோ ஏற்பட்டதாக எந்த தகவல்களும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
வடகிழக்கு பிராந்தியமானது, அதிக நிலநடுக்கங்கள் பதிவாகும் மையங்கள் பட்டியலில் உள்ளது, குறிப்பிடத்தக்கது.
அசாம், மேகாலயாவில் திடீர் நிலநடுக்கம்; கட்டடங்கள் குலுங்கியதால் மக்கள் அச்சம்
அசாம், மேகாலயாவில் திடீர் நிலநடுக்கம்; கட்டடங்கள் குலுங்கியதால் மக்கள் அச்சம்
ADDED : நவ 14, 2026 03:41 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:41 PM
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இன்று (நவ.14) பிற்பகல் 2.43 மணி அளவில் அசாமின் கவுகாத்தி, மேகாலயாவின் சில பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அளவுகோலில் 4 ஆக இந்நிலநடுக்கம் பதிவாகி இருக்கிறது.
நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை தேசிய நிலநடுக்கவியல் மையம் உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. நிலநடுக்கத்தின் மையப்புள்ளி அசாமின் கம்ரூப் மாவட்டத்தை மையமாக கொண்டு ஏற்பட்டுள்ளது.
நிலநடுக்கத்தால் கட்டடங்கள் குலுங்கின. அச்சம் அடைந்த மக்கள், குடியிருப்புகளை விட்டுவிட்டு வீதிகளில் திரண்டனர். உயிர்ச்சேதமோ, பொருட்சேதமோ ஏற்பட்டதாக எந்த தகவல்களும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
வடகிழக்கு பிராந்தியமானது, அதிக நிலநடுக்கங்கள் பதிவாகும் மையங்கள் பட்டியலில் உள்ளது, குறிப்பிடத்தக்கது.