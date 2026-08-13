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லடாக்கில் நிலநடுக்கம்; ரிக்டரில் 5.5 ஆக பதிவு

லடாக்கில் நிலநடுக்கம்; ரிக்டரில் 5.5 ஆக பதிவு

ADDED : ஆக 13, 2026 07:49 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 07:49 AM

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நமது நிருபர்

லடாக் பகுதியில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. ரிக்டரில் 5.5 ஆக பதிவாகி உள்ளது.

லடாக் பகுதியில் லே நகரில் இன்று இந்திய நேரப்படி காலை 6.05 மணிக்கு 10 கி.மீ., ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இது ரிக்டர் அளவுகோலில், 5.5 ஆக பதிவானது என தேசிய நில அதிர்வு மையம் தெரிவித்தது.

நிலநடுக்கத்தால் ஏதேனும், பாதிப்புகள், உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டதா என்பது பற்றிய எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை. கார்கிலிலும், காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் சில பகுதிகளிலும் இந்த நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது.

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