எஸ்.ஐ.ஆர்., குறித்து ஒருமனதாகவே முடிவு தேர்தல் கமிஷன் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல்: படிவம் – 6 திருத்தப்படவில்லை என விளக்கம்
எஸ்.ஐ.ஆர்., குறித்து ஒருமனதாகவே முடிவு தேர்தல் கமிஷன் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல்: படிவம் – 6 திருத்தப்படவில்லை என விளக்கம்
UPDATED : அக் 26, 2026 10:09 PM
ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM
புதுடில்லி: ‘தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி உட்பட அனைத்தும் ஒருமனதாகவே எடுக்கப்பட்டன’ என, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் கமிஷன் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளது.
நாடு முழுதும் நடந்து வரும் எஸ்.ஐ.ஆர்., பணி தொடர்பான முடிவை தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் தன்னிச்சையாக எடுத்ததாக பிரபல ஆங்கில நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டது. தேர்தல் கமிஷனின் பல்வேறு முடிவுகளுக்கு மற்ற இரு தேர்தல் கமிஷனர்கள் அவ்வப்போது எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்ததாகவும் அந்த செய்தியில் கூறப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி காங்கிரஸ் தலைமையிலான, ‘இண்டி’ கூட்டணி மற்றும் கரப்பான் பூச்சி கட்சி போராட்டங்கள் நடத்தின. மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்நிலையில், தேர்தல் கமிஷன் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மூன்று தேர்தல் கமிஷனர்களும் ஒருமனதாக எடுத்த முடிவின் அடிப்படையில் இந்த பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:
கடந்த 2025, ஜூன், அக்டோபர் மற்றும் 2026, மே மாதங்களில் பிறப்பிக்கப்பட்ட அனைத்து எஸ்.ஐ.ஆர்., உத்தரவுகளும் ஒருமனதாக முடிவு செய்யப்பட்டு எடுக்கப்பட்டவையே. கோப்புகள் பரிசீலனையின்போது, தலைமை தேர்தல் கமிஷனரோ அல்லது தேர்தல் கமிஷனர்களோ எழுப்பும் கேள்விகள், முன்வைக்கும் குறிப்புகள் அல்லது ஆலோசனைகளை கமிஷனின் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளாக கருதக் கூடாது.
முதலில் ஒரு தேர்தல் கமிஷனர், பின்னர் மற்றொருவர் என கோப்புகள் பரிசீலிக்கப்பட்ட பிறகே தேர்தல் கமிஷனில் சமர்ப்பிக்கப்படும். அவசர காலங்களில் மின்னணு முறையில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு கோப்புகளில் சேர்க்கப்படும். படிவம் – 6ல் எந்த திருத்தமும் செய்யப்படவில்லை. மத்திய அரசால் மட்டுமே திருத்தம் கொண்டு வர முடியும்.
எஸ்.ஐ.ஆர்., என்பது தனிப்பட்ட ஆவணம். அது இணையத்தில் காட்சிபடுத்தும்போது, படிவம் – 6ல் திருத்தம் செய்யப்பட்டது போல தெரிந்தது. அக்., 21 முதல் ஆன்லைன் விண்ணப்ப நடைமுறை இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது. அதில் படிவம் – 6 ஒன்றாகவும், பிரகடனமாகவும் தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டது.
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியை நீக்குவதற்கு இணையான நடைமுறை மூலமாகவே தலைமை தேர்தல் கமிஷனரை பதவியில் இருந்து நீக்க முடியும்.
எனவே, அவரை பதவியில் இருந்து நீக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் செல்லத்தக்கது அல்ல. தசரா விடுமுறை காரணமாக சுருக்கமான பிரமாண பத்திரமே தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.