தேர்தல் முறையில் தலையீடு: எஸ்ஐஆர் குறித்த அமெரிக்க எம்பி கருத்துக்கு இந்தியா கண்டனம்
தேர்தல் முறையில் தலையீடு: எஸ்ஐஆர் குறித்த அமெரிக்க எம்பி கருத்துக்கு இந்தியா கண்டனம்
ADDED : அக் 16, 2026 10:44 PM
ADDED : அக் 16, 2026 10:44 PM
புதுடில்லி: வாஷிங்டன்னில் இருந்து ஜனநாயக கட்சி சார்பில் அமெரிக்க பார்லிமென்டிற்கு தேர்வான பிரமிளா ஜெயபால் என்ற இந்திய வம்சாவளி எம்பி வெளியிட்ட அறிக்கையில் ,''13 கோடி வாக்காளர்களின் உரிமையை பறிக்கும் இந்திய அரசின் செயல் கவலையை அளிக்கிறது,'' எனக்கூறியிருந்தார்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமெரிக்காவிற்கான இந்திய தூதர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் ,'' இந்தியாவின் ஜனநாயக மற்றும் அரசியல் நடவடிக்கைகளில் தலையிடும் பிரமிளா ஜெயபாலின் கருத்து ஏற்றுக் கொள்ள முடியாதது. இந்தியா துடிப்பான ஜனநாயகம். சுதந்திரமான அரசியல் அமைப்பு உள்ளது. சுதந்திரமான மற்றும் நேர்மையான தேர்தல் நடந்ததற்கான வரலாறு கொண்டது,'' எனக்கூறியிருந்தார்.
டில்லியில் நிருபர்களிடம் பேசிய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித்தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெயிஸ்வால் கூறுகையில், '' காங்கிரஸ் எம்பியின் கருத்துகள் தேவையற்றது. போதிய தகவல் இல்லாமல் கூறியுள்ளார். ஜனநாயக நாட்டின் தேர்தல் முறையில் தலையிடுவதற்கு சமம் என கருதுகிறோம். ஜனநாயகத்தை சீர்குலைக்கும் ஒரு அணுகுமுறை.இவ்வாறு ரந்தீர் ஜெயிஸ்வால் கூறினார்.