மருத்துவ மாணவி உடல் அவசர தகன புகார் :திரிணமுல் மாஜி எம்.எல்.ஏ., நிர்மல் கோஷ் கைது
மருத்துவ மாணவி உடல் அவசர தகன புகார் :திரிணமுல் மாஜி எம்.எல்.ஏ., நிர்மல் கோஷ் கைது
UPDATED : ஆக 13, 2026 10:26 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM
UPDATED : ஆக 13, 2026 10:26 PM ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM
கொல்கட்டா:மேற்கு வங்கத்தில் ஆர்.ஜி., கர் மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் மாணவி பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் அவரது உடலை அவசரமாக தகனம் செய்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்ட வழக்கில் திரிணமுல் காங்., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., நிர்மல் கோஷ் கைது செய்யப்பட்டார்.
மேற்கு வங்கத்தின் கொல்கட்டாவில் உள்ள ஆர்.ஜி., கர் மருத்துவ கல்லுாரியில் 31 வயதான முதுநிலை மருத்துவ மாணவி கடந்த 2024 ஆகஸ்ட் 9ல் மர்ம நபர்களால் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்.
இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து கொல்கட்டா போலீசார் விசாரித்தனர். அப்போது மாணவியின் உடல் பானிஹாட்டியில் உள்ள மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டதும், வரிசையில் காத்திருந்த மற்ற இரண்டு உடல்களுக்கு முன்னதாக மருத்துவ மாணவி உடல் தகனம் செய்யப்பட்டதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
அரசியல் ரீதியாக இந்த வழக்கு கவனம் பெற்றதை அடுத்து சி.பி.ஐ.,க்கு மாற்றப்பட்டது.
இந்நிலையில் மாணவியின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி அவரது பெற்றோர் கொல்கட்டா கார்டா போலீசில் புகார் அளித்தனர். அதில் தன் மகள் உடலை இரண்டாவது முறையாக பிரேத பரிசோதனை செய்வதை தடை செய்யும் நோக்கில் தகன ஒப்புதல் ஆவணங்களில் திரிணமுல் காங்., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., நிர்மல் கோஷ் மற்றும் பனிஹாட்டி நகராட்சி கவுன்சிலர் சோம்நாத் தேய், சஞ்சீவ் முகர்ஜி ஆகியோர் கையெழுத்திட்டு அவசரமாக தகனம் செய்ய ஏற்பாடு செய்ததாக குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
முன்னதாக தற்போதைய முதல்வரான பா.ஜ.,வை சேர்ந்த சுவேந்து அதிகாரி அறிவுறுத்தலின் படி மாணவி உடல் தகனம் செய்யப்பட்ட சூழல் குறித்துத் தனி வழக்கு பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து அவசரமாக உடலை தகனம் செய்த குற்றச்சாட்டில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., நிர்மல் கோஷ் நேற்று போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
எனினும் பலாத்கார மற்றும் கொலை வழக்கை தனியாக சி.பி.ஐ., தொடர்ந்து விசாரிக்கிறது.